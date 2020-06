Kameni: "La afición del Málaga CF es el jugador 12 y medio"

Carlos Kameni es uno de esos muchos futbolistas que acaban asentándose en la Costa del Sol después de pasar por el Málaga. Sigue sin equipo, pero trabaja para volver a “disfrutar”. El camerunés intentó entrenarse con el equipo malagueño, pero no cuajó y le acogió el Juventud de Torremolinos. “Hay mucho lío allí y nadie quiere tomar la decisión. Tampoco entiendo la reacción. Era tan sencillo como decir que las puertas están abiertas para que puedas mantener la forma y ayudar al equipo. No ha podido ser, respeto la decisión. En Torremolinos me han recibido con los brazos abiertos, les doy las gracias por todo”, dijo en SER Deportivos Málaga.

Trató, incluso, de regresar a la disciplina malacitana, pero tampoco salió como esperaba el portero: “No, el Málaga no me dijo nada. Sí es verdad que yo me ofrecí porque estoy libre y estaba dispuesto a volver para ayudar al equipo. Siempre estoy dispuesto a ayudar e intentar sumar. Uno de los motivos es que no tenían la posibilidad de fichar porque no tenían plaza. Otra cosa es el lío que estaba servido”.

Aun así, sigue la actualidad: “Me parece mal que un club como el Málaga esté viviendo una situación tan rara y delicada. Si no funciona el plano administrativo es difícil que funcione el deportivo. No es nada fácil trabajar en una situación así. Esperemos que vuelva todo a la normalidad y se resuelvan los problemas. El club está en una situación muy delicada a nivel financiero lo que conlleva a estas sanciones. Si trabajan bien podrán resolver todo eso. Este club no merece pasar por esta situación”.

También está al día de las cuestiones deportivas: “Contra el Huesca vi el resumen de los goles y contra el Tenerife vi el partido entero. No es nada fácil con un parón tan largo. Cuando paras para ir de vacaciones es una cosa, pero esto es otra. Le está costando a muchos equipos. El Málaga ha pasado mucho tiempo en la zona baja y no es nada fácil jugar cuando uno tiene una cierta presión. Cuanto más rápido tengan la tranquilidad de los puntos y la salvación, antes darán lo mejor de sí mismos”.

De esta nueva realidad a Kameni le cuesta asumir que se juegue sin público, sobre todo en La Rosaleda, donde la gente juega un papel tan importante: “No te puedes fiar de nada en una liga de tres puntos si no tienes un colchón muy grande. Lo estamos viendo. Quedan nueve partidos. La lástima es jugar sin la afición, lo digo porque lo he vivido. La del Málaga es el jugador número 12 o 12 y medio. Jugar sin ellos no favorece al equipo. En las últimas cuatro jornadas se puede formar un atasco monumental en la zona baja”.

Kameni sabe lo que es porque lo ha vivido: “Jugar a puerta cerrada es una sensación muy rara. Es desagradable y cuando necesitas un empujón de los tuyos, no los tienes. ¿Para un portero? A mí no me gusta nada jugar sin afición. Algunos dicen que es mejor si no estás en un buen momento porque no te van a pitar, pero nos dedicamos a esto, somos profesionales”.