Málaga CF - Huesca: El camino del perseguidor (18:30)

El Málaga no tiene más remedio que escribir su propia hazaña si quiere mantenerse en Segunda División, una categoría feroz en la que nadie regala nada, en la que no se puede esperar nada de nadie. Tiene razón Sergio Pellicer, consume energía mirar a otros campos y tirar de calculadora. Sobre todo porque a los blanquiazules no les queda otra que seguir sumando de tres en tres. Ahora ante el Huesca (La Rosaleda, 18:30), un rival que ejemplifica lo que es LaLiga SmartBank.

Debería estar tranquilo, pero sabe que si pierde con el Málaga se puede complicar la existencia y llegar apurado a las jornadas finales. Al mismo tiempo, ganar despejaría dudas, sobre todo porque el Málaga se quedaría con 39 puntos y la Ponferradina está con 36 tras perder en Oviedo. Es lo que desean muchos clubes de Segunda, que los de Ziganda pinchen el globo malacitano porque algunos están con las orejas tiesas viendo la reacción y la ola que está generando.

La gente está enloquecida con pensar en que es posible el milagro y que en esta improbable película han sido los seguidores actores principales. Las demostraciones de cariño se han ido amontonando entre partidos en casa con el papel agotado y desplazamientos infinitos. De esa comunión ha bebido el equipo de Sergio Pellicer, que tiene una capacidad asombrosa para ser pegamento entre equipo y grada. Quizás esa sea la clave, que ahora es “el equipo” y antes eran “los jugadores”.

El once está huérfano sin Ramón Enríquez y ahí radica el gran dilema de Pellicer, que tiene que elegir entre un elenco de centrocampistas variadísimo pero ninguno es el de Órgiva. Luis Muñoz, Jozabed, N’Diaye, Genaro y hasta Escassi en un momento dado (lo que devolvería a Ramalho al once). Eso si no quiere tocar mucho su fórmula ganadora.

Lo demás pasaría por tocar un dibujo y un conjunto de jugadores que han conectado muy bien. Aunque el entrenador ya avisó que había algunos jugadores ligeramente tocados y eso puede condicionarlo todo. Perseguir desgasta, pero es el camino.