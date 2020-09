Keidi Bare cerrará su fichaje por el Espanyol en las próximas horas. El internacional albanés estuvo ya ausente en la sesión de entrenamiento de este lunes para preparar el partido ante el Alcorcón de este viernes en La Rosaleda y viajará a Barcelona para terminar de concretar una operación que se ha dilatado durante casi dos meses. Plasmará su firma y se convertirá en nuevo jugador perico.

En las últimas semanas su traspaso al Espanyol se había enfriado, incluso se movió al jugador en el mercado italiano en busca de un nuevo pujador. Había un acuerdo cerrado con el club catalán, no obstante, y se aceleró de nuevo el interés de los pericos. Pese a que sigue en la misma posición que le llevaba a no cerrar el fichaje –no puede inscribirlo aún hasta que no libere fichas–, lo ejecutará y se mantendrá a la espera en cuanto al apartado de salidas.

Según As, que desveló el adiós de Keidi, el traspaso se cerraría finalmente por un fijo de dos millones de euros más otro kilo sujeto a variables que podría elevar la operación finalmente hasta los tres millones. Según fuentes consultadas por este periódico, 1.8 millones es la cifra de partida. En cualquier caso, se trata de una cantidad más que importante en la actual tesitura de la entidad. Además, cabe destacar que el movimiento no tendrá repercusión favorable en el límite salarial ya que el jugador seguía contando con ficha del filial y no fue inscrito hasta el momento esta temporada. Debía pasar a tener ficha del primer equipo por acabar su condición de sub 23.

El jugador, con un acuerdo cerrado con los pericos desde hace semanas, firmará un contrato de cuatro temporadas con el Espanyol y se integrará a las órdenes de Vicente Moreno junto a sus nuevos compañeros a la espera de que alguna salida permita su inscripción y vuelta a la actividad en LaLiga Smartbank.