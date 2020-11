Ya hay parte médico del Málaga tras el exigente partido de este viernes en La Rosaleda ante el Lugo que acabó con el meritorio empate a dos tras el doblete de Juande en inferioridad. La intensidad y ritmo fueron altos y hasta dos jugadores acabaron con problemas debido a ello: Ismael Casas y Jairo Sampeiro.

El más evidente de ellos fue el canterano el canterano Casas. No está teniendo suerte con los problemas físicos Ismael en este inicio liguero. Desde que sufriera su primer revés muscular en septiembre, no ha parado de recaer. Ya lo comentó Pellicer en alguna ocasión, que su exceso de energía, de intensidad, a veces le lleva hasta estos contratiempos físicos. Tiempo pedía el técnico para que el jugador aprendiera la lección que le obsequiará la experiencia en la categoría la máximo nivel.

Ismael tuvo que ser sustituido pasada la hora de partido por Cristo debidos a estos problemas en los isquios. Se tiró al césped y su gesto lo decía todo: no podía seguir, otra vez la misma dolencia. Está siendo un inicio de temporada complicado para el joven capitán con tanto contratiempo que le está impidiendo una regularidad que le haga crecer.

"Ismael Casas y Jairo padecen una lesión en sus isquiotibiales izquierdos", decía de forma escueta el club para informar de ambas bajas, a las que no colgó tiempo de recuperación sino que "quedan pendientes de evolución".

En el caso del cántabro su cambio se dio tras el descanso, no llegó a saltar al campo en la segunda parte. No parecía aquejado de problemas Jairo en los últimos compases de los primeros 45 minutos, con el 0-2 del Lugo ya en el marcador. No tuvo una gran aportación el extremo que no termina de aclimatarse ni destacar como se espera de él. Joaquín entró por él y acabaría dando la asistencia del 1-2 a Juande.

Además de Casas y Jairo, el club informó que Escassi e Hicham continúan en la enfermería. Lo del capitán malagueño es una "contusión en el talón derecho" provocada ante el Girona mientras que lo del marroquí son ya más de dos meses out tras su "rotura de grado II en el cuádriceps izquierdo" en el duelo ante el Castellón a finales de septiembre.