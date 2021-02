Pocas voces más autorizadas existen a día de hoy en el vestuario del Málaga para calificar qué supone la renovación de Manolo Gaspar. David Lombán, primer capitán del equipo y uno de los supervivientes de la plantilla de la pasada temporada, estuvo ante los micrófonos de Radio Marca Málaga y repasó qué supuso para él el anuncio.

“De sorpresa no porque era un camino que estaba claro, creo. Las dos partes eran de fácil entendimiento. Manolo está a gusto, el trabajo que está haciendo creo que está fuera de toda duda”, expresaba con gran satisfacción el central asturiano, que reconocía que pese a no ser una sorpresa sí era algo que se guardaba con secretismo en el club: “Me acabo de enterar y me alegro por él, es una buena noticia porque eso demuestra que el club tiene un proyecto a largo plazo, una estabilidad”.

Largo plazo y estabilidad son dos nombres propios que se le pueden atribuir a Gaspar, que lo haga el capitán del equipo refleja la sintonía existente que hay entre el director deportivo y la plantilla, así como la fe que guarda el veterano defensor con el paleño.

“Se lo ha ganado, ha trabajado mucho en situaciones no muy fáciles. Esperemos que en un futuro pueda tomar decisiones con más tranquilidad”, expresaba al respecto finalmente Lombán, que espera que el contexto de trabajo para Gaspar cambie a partir de la próxima temporada en cuanto al número de fichajes, las limitaciones económicas y el número de fichas, caballos de batalla hasta el momento del paleño y su equipo de trabajo.