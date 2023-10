Málaga CF - Real Madrid Castilla: Armado con almas (20:00)

El Málaga no es que no camine solo, es que lo llevan en volandas. La afición blanquiazul está dejando con la boca abierta a propios y extraños. Camina con naturalidad hacia el lleno pasito a pasito. Uno, dos, tres, cuatro partidos en casa, cada vez con más gente, cada vez con más alma. Es lo que le espera al Real Madrid Castilla, un filial con el tirón suficiente para multiplicar el atractivo de esta cita de favoritos al ascenso en la Primera RFEF. Será a las 20:00 horas y el papel escasea.

El jugador número 12 está convocado, aunque nos es que le sobren a Pellicer ahora mismo. El entrenador de Nules cuenta con cerca de un tercio de jugadores lesionados o entre algodones. Eso limita sus opciones para la alineación. Alfonso Herrero seguirá en portería con Gabilondo, Nelson Monte, Galilea y Dani Sánchez en línea de cuatro.

Se espera el regreso de Genaro Rodríguez, al que habrá que ver si acompaña de uno o dos medios de creación o tira de la fórmula que más éxitos ha dado, es decir, con Larrubia y Kevin a los lados y una delantera compartida por Roberto y Dioni. Entre los que se pueden jugar un sitio (o dos) en la medular están Dani Lorenzo, Juanpe y Manu Molina.

Se miden, no sobra recordarlo, los dos conjuntos que mejor valoración tienen en el mercado. El filial merengue está tasado en unos 17 millones de euros (por 10,9 del Málaga) y además tiene en sus filas a Nico Paz, a quien otorgan un valor de cinco kilos. Lo cierto es que el hispano-argentino es el futbolista más desequilibrante de los blancos. Lleva seis dianas contando el último, algo afortunado, anotado para tumbar al Atlético Sanluqueño.

Pese a todo, el equipo que entrena Raúl González lleva una marcha un tanto errática. Está en la mitad de la tabla con once puntos tras ocho jornadas (pese a todo le separan tres puntos del play off). Tiene capacidad para marcar, pero nunca ha pasado de dos goles. En defensa no termina de ser sólido y ha encajado 13 tantos. Solo ha por la mínima.

Ya se vio, no obstante, que los filiales son a veces indescifrables. Pueden parecen rendido y en dos chispazos te descolocan. El Málaga tiene que mantener la intensidad mostrada en muchos de los partidos anteriores y matar cuando sea su ocasión o lo pasarán mal. Al menos habrá casi 30.000 para darle un empujón extra.