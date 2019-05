Fabuloso partido de Javier Ontiveros. Había elevado el nivel en las últimas semanas, desde la llegada de Víctor, pero este lunes se superó. Canalizó el triunfo provocando el penalti del 1-0 y marcó un gol de bandera en el 2-0, de pañuelos.

“No me gusta personalizar porque, así lo hemos hecho en el vestuario, el agradecimiento es para todos lo jugadores. Todos hicieron un trabajo sensacional y destacar a Onti por su partidazo cuando todos lo han hecho igual creo que no sería justo”, decía Víctor, que sí tenía una licencia con el marbellí: “Sí que puedo decir que a Javi le admiro desde que le he visto destacar, creo mucho en su capacidad como jugador y a nuestro cuerpo técnico nos encanta ayudar a crecer y consolidarse a los jugadores. Con él y muchos compañeros en edad de crecimiento estamos encantados de ayudarle”.

Contaba el técnico una anécdota de la primera conversación con el canterano: “El primer día que hablamos le pregunté qué tal se le daban las matemáticas. Me dijo que muy bien. Y le dije que le contaría los goles y las asistencias que haría. Y eso lo está cumpliendo”.

Ontiveros, que le pedía a Adrián lanzar el penalti del 1-0 con media sonrisa, acabó derrengado el partido por su esfuerzo, porque no sólo fue brillante sino que también estuvo trabajador, y fue cambiado en el ecuador de la segunda mitad entre una gran ovación de La Rosaleda. Le relevó Iván Alejo.