Las cabezas en el Málaga CF se cortarán con el ERE: "Reestructuración profunda"

José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, quería eludir la palabra ERE (Expediente de Regulación de Empleo), pero no hizo falta la confirmación para identificar que es el proceso que se va a seguir. Sería el tercero desde que llegó al cargo. Primero fue un grupo de trabajadores en la pandemia, después los futbolistas al final del verano de 2020/21 y ahora se acometerá esta reestructuración que ya se esbozaba incluso con el equipo en Segunda, pero que tendrá que ser más profunda.

"Es un proceso de reestructuración, si hay un ERE, no dependen los plazos de nosotros. Cuando esté terminado, se podrá hablar. Mientras no se pueden aventurar plazos. Puede durar un mes o dos meses. Tengo que ser prudente porque nuestro derecho laboral es muy garantista con los trabajadores. No se puede despedir alegremente, justificar un despido procedente no es sencillo. Así que tenemos que esperar", decía Muñoz, reconociendo que es el camino a tomar veladamente: "Hemos estado dos años al borde de la desaparición, mucho más de lo que piensan. No quise ser catastrofista y contagiar nerviosismo, pero fue real. La reestructuración la hemos empezado a hacer. La próxima semana habrá noticias. La parcela deportiva no ha funcionado en general, estamos en Primera RFEF. Ha habido otras circunstancias que no han favorecido... Pues sí. Excusas no hay, hemos descendido por méritos propios. La autocrítica es que en agosto pensamos que había buenos jugadores, pero no ha habido bloque, equipo, en todo el año".

"Es obvio que no habrá continuismo, esto no ha funcionado. Hay que pedir perdón, asumir responsabilidades. Ha fallado todo el club. Un paso en falso en una reestructuración es un problema y hay que respetar a los compañeros que van a salir. Desciende el club entero, os lo he dicho muchas veces. Esa reestructuración profunda va a afectar a lo deportivo y no deportivo. Va a afectar a todos. No se han hecho bien las cosas y no hay que poner paños calientes. Lo primero que pedí el lunes es una lista de autocríticas interna. Hemos fallado en todo", ahondaba Kike Pérez.