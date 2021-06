Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, atendió este martes a los micrófonos de Cope Málaga justo después de darse a conocer el informe policial que concluía que la cadena hotelera simuló un pagarés de 2,65 millones por la publicidad de la temporada 13/14. Algo que valoró como "ruido" y que está beneficiando "a alguien que tiene interés en deteriorar de alguna forma la imagen de BlueBay".

Sobre el mismo, Hervás comentaba que deben respetar "la interpretación de la policía, a su dictamen. Esto es una jurisdicción penal, no mercantil. Jamás el club se había referido a BlueBay con este asunto, ¿Por qué? Porque no correspondía y ahora se ha puesto encima de la mesa. Nada que decir. Entiendo que quien lo haya hecho entiende que está haciendo su trabajo, pero tenemos que respetar también las explicaciones de BlueBay, que son legítimas".

Cuestionado por el precio o costo que ha supuesto para BlueBay su entrada en el Málaga y las diferentes colaboración durante su etapa en el club, Hervás fue impreciso y esquivó cualquier cifra: "¿Qué es mejor, que le cueste más o que le cueste menos?". Hasta dos veces se le preguntó de nuevo por lo mismo –un total de tres–.

"No tiene por qué costar o no. ¿Por qué tiene que costar o no? Tienes que juzgar la entrada de BlueBay en el club, que se hace a través de un acuerdo con el socio, que llama en pánico, en una situación en la que no consiguió que nadie diera el paso para ayudarle en ese momento. Nadie. ¿Cuál es el gran riesgo que tomó BlueBay en el Málaga. El riesgo se tomó con la entrada en esas circunstancias. Estás con un toro bravo de 100 millones de deuda, de una máquina de perder dinero de 40 millones al año. Si eso sale mal, ¿qué pasa?. Mira el tema reputacional cuando las cosas salieron bien, imagina si salen mal", fue su respuesta tras ser repreguntado.

Hubo una tercera. ¿Cuánto aportó BlueBay? Esta su respuesta, en la que deja entrever que el desembolso fue nimio: "Aportó sobre todo soluciones, gestión de acuerdo, puso a disposición del club activos de la cadena para potenciales avales con Hacienda en caso de que fueran necesarios, firmados contractualmente por Al-Thani… ¿Hicieron falta? Pues gracias a la gestión no hicieron falta meterlos. ¿Es mejor o peor? Da igual. Pero se pusieron a disposición. Pudo haber ocurrido, que tengas que avalar a Hacienda con las deudas que tenía el club en ese momento, que eran más de 25 millones. Pones tus activos en riesgo y resulta que el Málaga incumple, deja el impago y ejecuta Hacienda los activos de BlueBay. Pues digamos que la fiesta salió muy mal. ¿Me entiendes? Tomas el riesgo y tomas una decisión".