El frontón de Al-Thani

En los últimos cinco días han trascendido dos rechazos a recursos que la defensa de los Al-Thani interpusieron a decisiones de la jueza que instruye el caso contra ellos por supuesta administración desleal, entre otros delitos, de los cataríes al frente del Málaga. El recurso de apelación contra el aumento de la fianza solicitada a la familia catarí de más de cinco millones de euros hasta 8.518.898,04 euros también ha sido denegado. La cuenta de los recursos de Al-Thani con respuesta negativa es difícil de llevar. Los juzgados son un frontón para Al-Thani.

La Audiencia Provincial de Málaga desestimó la apelación de los Al-Thani en un escrito fechado el pasado 9 de noviembre confirma que la cuantía impuesta a los mandatarios malaguistas en concepto de posible responsabilidad civil es correcta y dicho organismo judicial confirma que el incremento en la cuantía está justificado dándole de esta manera la vía libre a la decisión judicial.

Hace cinco días también se conoció que se desestimó el recurso por la venta de Antoñín al Granada. No son las únicas reclamaciones a las instancias judiciales que no prosperan para los Al-Thani que han ido minando de recursos toda la intervención judicial en el club dilatando los diferentes procesos en los que están inmersos.Hace un par de semanas también se supo que recurrió el hecho de que la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga (APA) estuviese personada en la causa contra él como acusación particular. Buscaba un defecto formal que ni jueza ni fiscal vieron. Con fecha del 11 de junio, Al-Thani recogía otra negativa: la del recurso contra la primera fianza de más de cinco millones de euros que le impuso la jueza.

En la primera semana de agosto, la jueza también razonó la negativa de la reclamación de los cataríes que pedían ser informados de las decisiones del administrador judicial; algo que casa con la negativa recibida en febrero a la petición de que Richard Saheen fuese interventor del club que ya contaba con el administrador judicial. Dos semanas después, pasado el ecuador de agosto informaba la titular del juzgado que las garantías presentadas por el catarí para avalar el dinero de fianza requerido.

Además, los Al-Thani también han recurrido la sentencia por la que BlueBay se hacía con el 49% de las acciones del club en propiedad de la familia catarí. Antes, pidió una aclaración de dicha sentencia que fue denegada. Precisamente anoche, Al-Thani lanzó una serie de preguntas y ruegos a a Policía y a los instructores del caso.

Prácticamente, a cada recurso le ha seguido una negativa y la confirmación de las medidas dispuestas al principio por el juzgado. Como ejemplo, el embargo de sus cuentas, bienes y acciones del equipo, que es el último giro de timón. Además, se han cancelado los contratos de alquiler de las casas que ostentaban y, obvio, se le ha quitado la gestión del club. Ahora, está por ver cuándo declarará la familia Al-Thani de manera telemática en la embajada de España en Catar. Es la manera más práctica y que la jueza ya contempla. Tal vez su declaración arroje algo de luz sobre el caso. Aunque no lo parece a tenor de las acciones que lleva a cabo Al-Thani para defenderse en los diferentes procesos que hay abiertos contra su gestión.

De momento, lo único que parece claro es que los juzgados de la capital malacitana son un particular frontón que siempre devuelve la pelota a Al-Thani.