Ismael Casas se integra, Hicham asoma por el césped

Se va quedando vacía la enfermería del Málaga, donde prácticamente sólo queda Hicham. Ismael Casas se ejercitó este jueves 19 de noviembre con normalidad junto a sus compañeros en la que es la noticia del día a nivel deportivo. El canterano, uno de los capitanes, tendrá que contemporizar ahora un poco mejor después de un par de recaídas que llegan por exceso de ímpetu.

"Pellicer me dice siempre que debo saber regularme, que siempre todo no tiene que ser al 100%. Las lesiones y todo lo que me pasa es por eso. Es verdad, tengo que aprender eso, aún soy muy joven", confesó recientemente en una entrevista en el programa Minuto 91 de 7Tv.

Así que ahora mismo el único lesionado es Hicham, que además se asomó al césped del Anexo para realizar algo de carrera suave y estuvo acompañado por Manu Gestoso, recuperador físico blanquiazul. Todavía le falta, pero es un brote verde más para esta semana en la que también regresó Caye Quintana.

Por lo demás, el Málaga empezó el día con una sesión de vídeo de alrededor de media hora y luego saltó al Anexo sobre las 11:00. Además del invitado Aarón Ñíguez, Pellicer contó con los canteranos Benítez, Quintana, Cristo, Juan Cruz, Ramón, Larrubia, Julio y, como novedad, Mini.