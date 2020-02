Este viernes ha sido un día largo e intenso para José María Muñoz, administrador judicial, y su equipo de trabajo. También lo ha sido para los diferentes departamentos del club, que se han encargado de materializar el divorcio total entre la entidad y el que hasta ahora fuera presidente del club, el jeque Al-Thani, apartado por la jueza por esos indicios de criminalidad.

La web oficial del Málaga ha fulminado ya cualquier rastro del jeque en el organigrama de la entidad. En ella figura el auto de la jueza para la que se decreta la administración judicial de la entidad y el nombramiento del Muñoz Jiménez, así como las diferentes pautas que debe tomar a partir de ahora él y su equipo. Ni rastro, por tanto, ni de Al-Thani ni de ninguno de los que hasta ahora conformaban la directiva blanquiazul, entre los que estaba sus tres hijos, Nasser, Nayeg y Rakan.

No es el único paso dado por parte del club que muestra la ruptura de ese enlace que parecía perenne. En las redes sociales, habitual escenario de acción del jeque, el club también ha ejemplificado el divorcio dejando de seguir a Al-Thani de todas sus redes sociales. El catarí ya no aparece entre los usuarios que siguen tanto en Instagram como en Twitter. De hecho, la última actividad de ex presidente data de esta mañana y están entre ellos varios retuits a la cuenta oficial del club.