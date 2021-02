El Málaga CF y un plan de ascenso en tres años

El Málaga está pagando por los pecados de muchos. Y no sólo los Al-Thani. A la situación actual se llegó por tomar malas elecciones, por falta de sentido de club, por querer volar más alto de la cuenta sin paracaídas. Manolo Gaspar lo sabe bien porque gran parte de este tiempo ha visto desde dentro cómo se descomponía la entidad. Luego le ha tocado a él y otros cuantos ayudar a que la nave no naufragase y pudiese salir a flote.

Ahora que se respira otro oxígeno en Martiricos, se empieza a pensar en otras metas. Un club como el Málaga sólo puede tener como objetivo final regresar a Primera División. Nadie lo niega, pero las formas y los tiempos son lo más importante ahora. Tratar de conseguir ese ascenso desde una base sólida. Manolo Gaspar lo explicó en El Pelotazo de Canal Sur: "Siempre y cuando haya una inyección económica y una estabilidad institucional en el tiempo, creo que un equipo puede hacer un proyecto en tres años de hacer algo con buenos argumentos. No de algo que sale de la nada. En tres años, haciendo las cosas bien, un equipo puede proponerse algo como el ascenso a Primera".

Eso sí, no quiere que nadie despegue los pies del suelo y lanza mensajes de pura realidad: "Tú no puedes pasar de tener un límite salarial de 2,1 a tenerlo de 10 millones, eso no va a ser así. Estamos creando una base de futuro sólida para el Málaga. Ir paso a paso. Siendo el límite salarial más pequeño estamos en una zona media, nunca se sabe. No hay que caer en errores del pasado".

A Manolo pocas cosas le espantan a estas alturas. Tiene un máster en callejones sin salida y ya no le asusta ningún reto. Por eso, entre otros motivos, no dudó en renovar: "Hemos pasado de todo. Al principio de verano si nos lo llegan a decir, la verdad que no pensábamos que íbamos a estar en esta situación. Hemos pasado dos ERE en pleno mercado, no deportivo y uno muy traumático de jugadores, pero era la única viabilidad. En pleno mercado, poder navegar entre los que llegan y lo que se van, en una concentración que era una locura… no era nada fácil. Y hacer una plantilla con 2,1 millones. Un encaje de bolillos".

No tenía otra opción, claro: "Porque me ilusiona crecer con el equipo que me ha dado la oportunidad, el equipo de mi corazón. No puedo elegir otra cosa que quedarme. Igual que cuando lo cogí era un problema importante, en el que mi corazón me decía que sí y mi cabeza que no, no puedo rechazar quedarme y poder crecer en un proyecto que está creando una base y que lo único que puede hacer es tirar para arriba. Que va a ir lento y vamos a sufrir, sí; pero soy consciente desde el minuto uno".

Apagar fuegos

"Muchos fuegos hemos tenido que apagar, pero gracias a Dios en el club hay mucha gente currando que es muy capaz. He tenido ayudas por todos sitios de grandes profesionales. Había un montón de fuegos y momentos en los que no encontrabas ni la manguera"

Experiencia útil

"Estoy convencido, la falta de ingresos, los presupuestos van a ir muy ajustados y las previsiones que había de ingresos no las va a tener ningún club. El club que no esté saneado y que esté viviendo al límite de su límite salarial se va a ver que lo va a tener sobrepasado en muchos millones. Vamos a ver situaciones límite, clubes con gravísimos problemas".