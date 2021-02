Loren Zúñiga y Haitam siguen volando

Manolo Gaspar explicaba no hace mucho que hay una hoja de ruta establecida con La Academia. Saben lo que hay, saben lo que quieren. Será el suministro que alimentará al Málaga en el futuro próximo y a medio plazo. Luego insistía en que hay factores que no se pueden controlar, como una explosión de talento. Esto puede suponer que más de uno se salte etapas. Desde luego, candidatos hay en la cantera. Siempre hay futbolistas especiales. Lo son Loren Zúñiga y Haitam Abaida, que están volando esta temporada.

Loren Zúñiga ya ha asomado varias veces la patita por el primer equipo este curso, pero es en el juvenil de División de Honor donde la está rompiendo. 16 goles para el delantero, de estirpe futbolística, que ya ha firmado su nuevo contrato con el club de Martiricos hasta 2024 (como adelantó en su día El Desmarque). Una noticia fantástica en todos los sentidos y también una operación complicada puesto que el jugador tenía ofertas importantes sobre la mesa. Hasta el Real Madrid le tentó.

Lo mostró el propio Loren en su perfil de Instagram, donde subió orgulloso las fotografías oficiales para la ocasión en las instalaciones de La Rosaleda. En una de ellas aparece su padre, el otro Loren Zúñiga, que fue también un niño prodigio. En otra aparecen Manolo Gaspar y Duda, que lo tenían más que claro.

El club no suele anunciar acuerdos con juveniles. Tampoco lo hizo con Haitam en su momento, al que renovó el pasado otoño. El marroquí también es otro de los casi fijos con el primer equipo. Como Loren, se ha colado en varias convocatorias en Segunda División en la presente temporada. Ahora está disputando con Marruecos la Copa de África sub 20 y las cosas le marchan francamente bien.

Los leoncitos del Atlas derrotaron al Tanzania por 0-3 y se clasifican para la siguiente ronda como primero de grupo sin haber recibido un solo gol en contra. Haitam es uno de los pilares del cuadro marroquí, que ya está en cuartos de la competición continental. Le espera Túnez.

1. 🇲🇦MAR2. 🇬🇲GAM3. 🇬🇭GHA4. 🇹🇿TANMorocco have finished top of an #TotalAFCONU20 group for the first time ever and are the only team yet to concede a single goal in the tournament. Not to mention that 10/11 starters are pure products of Moroccan football.#DimaMaghrib🇲🇦 pic.twitter.com/QXOvbRNULO