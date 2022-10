Málaga CF: juicios, compradores, CVC, Academia, derechos de televisión

La realidad del Málaga va más allá de los problemas derivados del día a día o de lo estrictamente deportivo. Muchos frentes entre justicia ordinaria y deportiva (de BlueBay a Horta), incertidumbre por los cambios que podrían producirse en el fútbol español y que afectarían a los derechos televisivos. También en qué queda CVC si se produjese el descenso a Primera RFEF o cómo marcha La Academia.

No se olvida de los sucedido con Horta ni mucho menos: "Esto no es un procedimiento al uso, nosotros tenemos que acudir con pruebas. Nosotros vamos a ir contra el Braga sin ninguna duda. El tema de Rolón está en el TAS. En nuestro informe de rendición de cuentas está. Luis Hernández reclamó, el Ayuntamiento, Rolón y Horta. Seguimos reclamando los dos millones y pico de las camisetas (a BlueBay)". Matizó que una hipotética salida suya del club no cambia la administración judicial, que continuaría: "Si los querellados no acuden a declarar, continúa el procedimiento. Hay mucha gente interesada en el club".

Del supuesto interés de un primo de Al-Thani en comprarle las acciones, orienta hacia los minoritarios: "Habría que preguntarle al presidente de la APA. Yo me he reunido con mucho fondos de inversión que quieren comprar el Málaga, es muy apetecible. Cuando se resuelva el recurso de casación (caso BlueBay) ya se queda solo esta situación, estamos en la ejecución provisional de esa sentencia. Podría vender su parte, pero el que vaya a comprar tiene que tener en cuenta los 8,5 millones a pagar en el juzgado".

Otro problema si se pierde la categoría profesional es el cambio en relación al acuerdo con CVC: "En caso de descenso se paraliza durante el tiempo que se esté en Primera RFEF. Vamos a intentar decir que el martes el Málaga sale del descenso". Y de ahí, a los derechos televisivos: "Los ingresos que tiene el Málaga provenientes del mundo audiovisual son muy bajos, ahora mismo estamos en seis millones. Si subiésemos a Primera estaríamos en torno a 45. En el momento que se condensen los partidos en horarios se podría perder 70 u 80 por ciento de los ingresos por derechos audiovisuales. Estaríamos a favor de la huelga que plantean los clubes".

"La Academia sigue bien, confiamos en que febrero o marzo los campos estén terminados", confirmó Muñoz, que aseguró que no está recibiendo "presión de las instituciones" y que era su obligación estar en la foto. También defendió la campaña de búsqueda de ingresos entre las PYMES malagueñas y sostuvo que su presencia provoca que haya quien quiera invertir en la entidad.

"Hay mucha gente que no se fía de que vuelva lo anterior. Las pancartas no dan imagen de estabilidad. Lo que hizo Pepe de TESESA en la 19/20 fue increíble, una empresa malagueña en el frontal de la camiseta, luego apareció Francis Salado y el espaldarazo de alcalde, todo eso ha sido clave. El Málaga tiene que estar en Primera y para eso todo el mundo tiene que aportar. Se trata de ingresar dinero y crear un sentimiento de equipo, acercar el pequeño comercio con Jugamos de local. Crear una red alrededor del club. La Liga nos lo ha reconocido y lo ha tomado como ejemplo", remató.