Dani Pacheco pasó por el quirófano el pasado viernes 3 de julio para poner fin a seis meses de auténtico calvario con su talón izquierdo, una talalgia que pese a la multitud de soluciones que le buscaron tanto el club como el jugador a título personal, solo quedó la operación. Mañana viernes se cumplen siete semanas desde que el pizarreño se operara en Barcelona con el veterano doctor Cugat Bartomeu. En tres semanas espera volver a los entrenamientos con cierta normalidad.

El jugador, que transmitió su intención de continuar en el club pese a estar disconforme con la propuesta de reducción salarial, afirma que los médicos estiman que a partir de la décima semana tras la operación puede volver a correr con cierta normalidad. Ya se le vio a través de sus redes tiempo después de su intervención cómo efectuaba ejercicios de readaptación, con los que le está ayudando el fisio del club Iván Medina.

"Bien, avanzando, contento por cómo está saliendo todo. En contacto con los doctores y con el seguimiento desde el club de los fisios y los doctores. Pronto creo que estaré corriendo", aseguraba Pacheco en Ser Deportivos, optimista con la recuperación de su incierta lesión que tantos quebraderos de cabeza le ha traído en los últimos meses: "Ni el doctor Cugat sabía lo que era hasta que abrió. Había un pequeño neuroma, que es una especie de tumor que se había creado tras el golpe. No era malo, era una fibrosis. Era un nervio que me estaba provocando todo ese dolor. Me cortaron el nervio de raíz, de ahí se habían llevado parte del calcáneo, lo han limado para que no duela".

El diagnóstico de su lesión

Como reconoce el propio Pacheco tuvieron "nuestros más y nuestros menos" con los servicios médicos del club durante este tiempo, algo que "siempre" hablaron a la cara: "Tuvimos nuestras discusiones. Los jugadores somos exigentes y queremos jugar, insistimos. El doctor debe informarte de qué es bueno y que no es tan bueno, qué puede pasar si te tomas esta medicación... Hay cosas que son más sanas y otras que lo son menos".

"Cuando tienes que confiar en alguien y tú no confías en él... Yo se lo dije a la cara. Yo me puse a disposición de otros doctores. Nuestra relación ahora es correcta. Él intentó solucionar mi problema pero no se dio con la tecla. En favor de él y otros, ni el propio doctor Cugat, con toda su experiencia, cuando me vio no tenía claro lo que podía ser", desarrollaba al respecto el pizarreño, que explicaba así cómo fue convivir con la lesión: "Realmente, el momento de jugar no me dolía. Pero ha habido partidos que cinco minutos antes de salir a calentar, en el vestuario, estaba descalzo, en chanclas, y no podía ponerme la bota para poder jugar. Cuando acababa el partido salía en chanclas del estadio, se pasaba el efecto de la medicación y no podía jugar".

Pacheco achaca que desde el club no se pusiera remedio antes con su lesión, con un tratamiento conservador y medicación hasta que decidió operarse: "El jugador siempre quiere estar y no perder su sitio. Yo tengo algo de culpa pero los doctores y cuerpo técnico son los que tienen que decidir. Con el tiempo y cabeza fría piensas que te medicas para un partido importante, una final... pero si te medicas para la jornada 20, 21, 22... Todavía estaba a tiempo de parar y encontrarle una situación. Si el jugador no se da cuenta alguien tiene que darse cuenta. Un día nos sentamos, lo discutimos y pusimos un punto y aparte".