El vestuario: "Algo grave habrán dicho a N’Diaye"

“Juego un balón en la portería, vienen a quitármelo, Alfred ve que me golpean, sale a por uno, se enganchan y ya está. Algo le dijeron, no lo pude escuchar”, explicaba Pau Torres, detonante de la acalorada reacción de Alfred N’Diaye que ocasión la expulsión del senegalés, dejando con nueve jugadores al Málaga y con el 1-1 en el marcador: “Cuando la prensa pregunta por el árbitro será porque hay algo raro, no lo pude ver. El árbitro decide y hay que respetarlo estemos de acuerdo o no”.

Por el mismo hilo habló Pacheco en zona mixta: “No vi ni me dijeron nada, le conozco bastante bien y es de las mejores personas en el mundo del fútbol. Un chico súper tranquilo. Algo grave le dijeron seguro. Él no se enfada con nadie y para hacerlo tiene que pasar algo grave”.

De la otra expulsión, la de Blanco Leschuk, declaró también el pizarreño, que aseguró que “está jodido”. “Él sabe que la expulsión perjudica al equipo. No lo pude ver muy bien y si alguna no fue que sirva para recuperarlo para el siguiente partido”, confiaba Pacheco, que sabe de la dificultad del próximo encuentro con tantas bajas: “Lo peor son las posibles bajas para la semana que viene si no pasa nada. Hay que intentar aprender de esto, mantener la cabeza fría y madurar”.

Pese al varapalo de nuevo fuera de casa, Pau tranquilizó: “Estamos tranquilos, trabajamos bien. Tuvimos un inicio fuerte y sabíamos que no sería siempre así, pero podemos seguir arriba. Hicimos méritos para llevarnos algo de aquí y esta semana intentaremos puntuar de todas las maneras posibles”.