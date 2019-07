Tras el cambio oficial de temporada, el Málaga se encuentra con alrededor de una treintena de jugadores en nómina. José Luis Pérez Caminero se vuelve a ver este verano en la misma situación que hace un año: tendrá que mover una cantidad ingente de futbolistas hasta dar con la plantilla deseada por él y Víctor Sánchez del Amo. Tantos son que la lista de descartes da para hacer con ellos un curioso once que aquí va:

Cenk Gönen

El guardameta llegó el verano de 2017 como consecuencia de la operación de venta de Kameni al Fenerbahçe. Cengo –así pedía ser llamado–, que había sido suplente habitual en el Galatasaray, fue presentado en el hospital Parque San Antonio junto a Kuzmanovic y no se supo mucho más de él. Sin ficha todo el año, estas semanas se encuentra haciendo el servicio militar en Turquía y se volverá a intentar que salga. Le queda un año de contrato.

Rosales

El lateral venezolano pasó de grandes actuaciones con Javi Gracia a dos últimos años complicados que culminaron con el descenso con él entre los capitanes. Esta campaña ha rendido a mejor nivel cedido en el Espanyol, aunque el cojunto barcelonés decidió no ejecutar su opción de compra, pero sí intenta ir a por él a un menos precio al que, de momento, el Málaga no accede. De momento vuelve, aunque su continuidad no se contempla por su alta ficha.

Luis Muñoz

El malagueño fue otro de los grandes proyectos de la cantera. Debutó en el Camp Nou en 2016 y jugó varios partidos con el primer equipo compaginados con un notable año en el filial. Sin embargo, estos dos últimos cursos no ha contado y ha estado cedido en Lugo y Córdoba, donde ha sido de lo más salvable de su equipo pese al descenso.

Mikel Villanueva

El venezolano ha sido un habitual junto a Rosales en la vinotinto esta Copa América en la que fueron eliminados por Argentina. No obstante, su papel en el Málaga fue discreto tras subir al primer equipo la misma temporada que Luis Muñoz y ha pasado los dos últimos años cedido en el Cádiz, el primero, y este entre Reus, afectado por los problemas de impagos, y Nàstic. Acaba contrato en 2020.

Brezancic

Llegó en invierno junto a Werner desde el Huesca, aunque él en propiedad, y al igual que el portero ha estado inédito. Pese a que aún no es oficial, tiene un acuerdo para firmar por el Partizán.

Rolón

El medio centro también tiene difícil seguir por motivos de ficha. Ha hecho un año muy digno en el Genoa, que no hizo efectiva su opción de compra, después de pasar un año en Málaga sin pena ni gloria y marcado por su polémica operación de fichaje por 3.2 millones de euros.

Cecchini

Arnau se fue a por el argentino tras una cumbre en Milán como respuesta a la salida de Pablo Fornals. 4.5 millones costó el centrocampista, el fichaje más caro del verano de 2017. Tras no contar mucho en el León mexicano, sí ha jugado este año en su antiguo club, Banfield, que espera ahora quedárselo.

Keko

Junto a Jony, fichaje estrella –las motos se les apodó– en 2016. No cuajó en sus dos temporadas y este año ha estado cedido en el Valladolid, donde jugó 26 partidos a un nivel también discreto. Tiene otro año de vinculación.

Juanpi

Tras no encontrarle salida el verano pasado, arrancó la temporada con el equipo y jugó minutos con Muñiz en la primera vuelta. Su cesión al Huesca en enero solventó la papeleta del límite salarial y ahora tendrá que ir por el mismo camino tras volver de la Copa América, donde dejó un buen partido en fase de grupos ante Bolivia. "Me quedan dos años con el Málaga, ya hablaremos", decía tras el citado encuentro.

Tighadouini

El holandés entra esta temporada en el último de los cinco años de contrato que firmó cuando llegó el verano de 2015 desde el NAC Breda como un habilidoso extremo con tino de cara a portería. Se le presentó junto a Duje Cop con la frase aquella de "en esta mesa hay sentados más de 35 goles" dicha por Mario Husillos. Más sombras que luces en sus salidas (en orden) por Kayserispor, Vitesse, Twente y Efsbjerg.

Seleznov

Junto a Michael Santos, los únicos delanteros con contrato en vigor. Llegó avalado por Muñiz desde Turquía con un pasado goleador envidiable en Ucrania. La mala forma –tuvo que perder más de ocho kilos– y sus discretas actuaciones le hicieron desaparecer del equipo. Se le buscará salida o llegar a algún acuerdo.