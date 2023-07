El Málaga levanta el pie del acelerador

El Málaga hace una pequeña parada en el camino de su preparación de la temporada 2023/2024. Después del exigente partido de pretemporada ante el Almería, el conjunto blanquiazul tuvo una jornada más tranquila en las instalaciones de La Rosaleda. Medio viernes, sábado y domingo para desconectar antes de cambiar un poco de aires y de registro.

El lunes 31 de julio los hombres de Sergio Pellicer se ejercitarán en la capital antes de emprender el viaje hasta Estepona para concentrarse en el hotel Atalaya Park, instalaciones que conoce bien el conjunto malacitano de otras temporadas. Allí estará por un breve periodo, hasta el miércoles 2 de agosto. Esto es lo que ya anticipaba el entrenador de Nules, algunas pequeñas escapadas para hacer grupo y afianzar conceptos.

El club dijo que no habría concentración de pretemporada este verano por cuestiones económicas, pero la realidad es que no se trabajó con tiempo. En otros momentos delicados para la entidad en lo económico, a base de anticipación, hacer las cosas bien se lograron completar algunos stages sin que el Málaga tuviese que realizar un gran dispendio. Pero eso ya no tiene arreglo, la realidad que estos pocos días se intentarán exprimir para llegar al Trofeo Costa del Sol en las condiciones más óptimas, sabiendo que enfrente estará el Antequera, el otro representante malacitano en la Primera RFEF.

Pese a que el cuartel general estará en Estepona, el Málaga se ejercitará en un municipio amigo y que siempre ha estado en los momentos más complicados. Se trata de Benahavís, donde se ejercitarán los jugadores blanquiazules. Esta localidad está entre los patrocinadores más importantes del club de Martiricos después de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Málaga.

Sobre los más jóvenes

Para los más jóvenes será una nueva oportunidad de seguir integrándose en el primer equipo y demostrar a Pellicer y Loren Juarros que puede ser algo más que jugadores que complementen la pretemporada. "Puede haber alguna situación que se pueda modificar, pero vamos a esperar a cómo avanzan los partidos de pretemporada para tomar decisiones finales. Se puede plantear alguna cosa o que contemos con todos los que están. Ahora estamos recopilando toda la información a través de los entrenamientos y partidos, es lo que estamos trabajando, el tener la mayor veracidad sobre lo que cada uno pueda aportar y dar al equipo", dijo ayer el director deportivo.