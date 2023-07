El 'Baby Málaga' va a por todas: "Presión ninguna"

El Málaga quiso dar un espacio propio a cuatro de los jugadores más prometedores de su plantilla, coincide que este póquer de malagueños estuvo haciendo su particular mili lejos de La Rosaleda. Ahora Dani Lorenzo, David Larrubia, Kevin y Roberto son futbolistas del primer equipo por derecho y llegan con un mensaje claro y que no hay presión alguna para ellos.

David Larrubia

Larrubia viene de cuajar una buena campaña con el Mérida y ahora con el dorsal 10 a la espalda espera seguir creciendo en su casa: “Tengo molestias, en la primera semana sufrí una molestia en el cuádriceps, una rotura chica y ya estoy tocando verde y balón, me queda poco y con ganas de estar con el equipo. El dorsal es porque el que debutara antes elegía número, estaba libre, algún veterano me lo pidió pero es mi numero favorito. Presión ninguna, la presión se la pone cada uno solo".

El canterano siguió explicándose: “Yo que llevo desde los 10 años soñando con este momento de formar parte de la primera plantilla... Pellicer nos ha dicho que es una oportunidad única en nuestras vidas y es un año complicado para todos, afición y jugadores, pero a la vez bonito. Estoy preparado mentalmente y físicamente para aportar lo que pueda, como titular o como suplente”.

El malagueño sabe bien cómo es la tercera categoría: “Primera RFEF es una liga competitiva, cualquier equipo te puede ganar. Con el nombre no se va a ganar y hay luchar cada partido como si fuera el último. El Córdoba iba primero hasta navidades y luego se desinfló y quedó detrás del Mérida, y el Ceuta le pasó lo contrario. La afición nos va a ayudar un montón tanto en los buenos como en los malos momentos, que los va a haber”.

Pocos pueden hablar con más autoridad sobre el entrenador que era y es Pellicer: "Me he encontrado al mismo Pelli de siempre, fue el que me hizo debutar en filial y primer equipo. Es un entrenador cercano, atento a los canteranos y jugadores, siempre que nos pasa algo fuera del campo está para lo que sea. Es un entrenador que te exige intensidad en el entreno. Ya le conoce todo el mundo".

Dani Lorenzo

Otro que regresa con fuerza es Dani Lorenzo, que también militó en el Mérida: "En esa última etapa antes de mi salida, estaba participando poco y con pocos minutos, tanto por el club como por mi parte entendimos que lo mejor para mi progresión era un cesión de media temporada, jugar, recuperar sensaciones y tono físico. Visto con el tiempo es lo mejor que me pudo pasar. Me ha servido en todos los sentidos. El haber salido de casa, ya es verdad que estuve fuera en el pasado, pero me ha servido como persona, soy más maduro y tengo ganas de aplicar al servicio del equipo lo que he aprendido estos meses. Algo parecido a lo que ha dicho Larru. Esta experiencia de salir fuera te hace valorar más la responsabilidad que tenemos pero sin presión ninguna porque es una oportunidad preciosa para crecer nosotros y el club, venimos de dos años complicados y estamos ante uno ilusionante. Tenemos ganas”.

Estuvo bien en la primera mitad ante el Almería Dani Lorenzo: "En el segundo partido las sensaciones fueron mejores que el primero como es normal, nos vamos conociendo, las cosas que pide el míster... Al ser de superior categoría, el equipo demostró unión, dos partidos y cero goles encajados, ese es el camino. Corrigiendo aspectos de sistema y juego, esperemos seguir esta línea”.

Kevin

Después de una temporada con altos y bajos, Kevin regresó a la sala de prensa de La Rosaleda: "La verdad es que salir fuera me ha servido mucho para madurar, volver a Málaga es lo mejor, es estupendo. Para mí, presión ninguna. Este año vamos a estar igual que el año pasado, al menos el tiempo que estuve aquí, y por mi parte voy a luchar día a día, trabajar y hacerlo lo mejor posible. No me siento superior, soy uno más del equipo. Estamos todos luchando y peleando muy bien, así que no siento que por haber jugado en Portugal tenga que ser así. Soy uno más y voy a dar lo máximo".

Roberto

El delantero cordobés cuajó también un gran curso en el filial del Barcelona: "Fue una experiencia única el haber vivido los play off, además en un clásico de filiales. Me sirvió de madurez tanto personal como profesional. El objetivo va a ser ir día a día, partido a partido, no queda otra, y así seguro que saldrán buenos resultados. La presión se la pone uno mismo, no la hay. Es verdad que el Málaga es un club muy grande, una afición increíble, y hay que tener lo que hay que tener para jugar en este estadio. Vamos a darlo todo por este escudo para que salga todo bien".

De la competencia en punta, Roberto lo dejó claro: "Sí es verdad que con Dioni, también con Loren, vamos a tener una buena competencia, eso siempre es bueno porque estaremos metidos en la pelea, será positivo para los tres. No hubo opción de quedarme en el Barcelona. ¿Favoritos? Si pensamos que somos favoritos, nos va a ir mal. Solo nos tenemos que centrar en trabajar en el día a día. En mi caso, éramos el equipo más joven en los dos grupos (Barça B) y teníamos esa filosofía, el no creernos superiores, y al final llegamos a unos play off que pudieron suponer un ascenso. Hay que ser humildes y así saldrán mejor las cosas".