Manolo Gaspar: cláusula de Alexander, tránsfer y fichajes

No se podía escapar Manolo Gaspar de la presentación oficial de Alexander González, aunque fuera telemática, sin responder a algunas cuestiones importantes. El director deportivo blanquiazul explicó cómo están las cuestiones burocráticas en relación al futbolista vinotinto, dio algún detalle contractual y también sobre cómo está el mercado.

"Antes que nada agradecerle a Alexander estar aquí, el gran esfuerzo que ha hecho desde el minuto 1. Le damos la bienvenido y sus éxitos serán los nuestros. Estamos en el momento del intercambio de la documentación. Estamos en manos de las federaciones española y rumana. Por lo demás, todos los papeleos están en buen camino, los procedimientos están subidos a la herramienta de LaLiga. Esperamos tenerlo lo antes posible y a poder ser ante el Albacete. Ahora mismo no está el proceso completado. Son fechas complicadas y en eso estamos”, explicó el ejecutivo paleño.

"Con respecto al contrato, tiene una cláusula por objetivos del jugador para renovar una temporada más, pero son siempre objetivos de él, que tiene que cumplir", añadió en relación al lateral venezolano, que podría ser el único fichaje del Málaga en este mercado invernal.

La sanción, desde luego, es inamovible: "No tenemos noticias de momento de tener alguna ficha más en estos momentos. Así que no tenemos más nada que hacer. Si viene a lo largo de este mes de mercado, bienvenido. Si no, los que estamos somos los que vamos a tirar para adelante hasta el final".

Se acerca, por otro lado, la frontera del 1 de enero, clave porque es cuando los jugadores que acaban contrato pueden negociar y firmar libremente con cualquier club. “Nosotros seguimos trabajando en todos los escenarios. Somos conscientes de todos los jugadores que terminan contrato y pueden llegar a ser importantes para nosotros. Ya estamos trabajando en eso. Es lo normal en una dirección deportiva. Tenemos un escenario planteado de lo que queremos hacer, pero dependemos mucho también del plano institucional y del músculo financiero que podamos llegar a tener. Eso nos va a marcar mucho la planificación y tampoco puedo dormirme. Estoy con todo eso”, destacó Manolo Gaspar, claro una vez más.