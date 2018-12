Sanlúcar no aguanta más

No pudo el Atlético Malagueño continuar con su positiva racha de victorias el pasado sábado en el Romero Cuerda. El Villanovense, con un gol del ex blanquiazul Pedro Montero, se llevó el triunfo en los últimos compases del segundo tiempo. Fue otro de esos partidos en los que el rival no es mejor que filial de Manolo Sanlúcar pero la categoría es así. Te exige, te exprime, y no siempre te recompensa.

El encuentro, más allá de regalar buen fútbol entre dos equipos que pelean durante los 90 minutos, tuvo también espacio para la polémica. Y es que el técnico blanquiazul, Manolo Sanlúcar, denunció insultos hacía su persona en la sala de prensa del conjunto villanovense.

“Quería hacer una denuncia, la quiero hacer pública porque estoy cansado. Hoy es la enésima vez que viene el padre del presidente a insultarme, y eso lo tiene que saber todo el mundo”, arrancaba el gaditano ante la sorpresa de los presentes en el Romero Cuerda, y proseguía explicándose: “Me insultó cuando fui entrenador del Villanovense, contra el Lorca, el día del Racing, otra vez delante de mi hijo... Quiero hacer público que el padre del presidente hoy me ha vuelto a insultar. La afición del Villanovense tiene que saber lo que tiene ahí como espectador, yo no lo aguanto más. Lo siento, pero tenía que decirlo”

Manolo Sanlúcar denuncia insultos por parte del padre del presidente del Villanovense, José María Tapia. Y es que el ahora técnico malaguista fue en su día entrenador del conjunto extremeño. Fue en la temporada 2015/16 cuando a mediados de curso llegó el gaditano, logrando la salvación. Continuó por ello la siguiente temporada y alcanzó los play off de ascenso a Segunda División. Según Sanlúcar, los insultos comenzaron ya durante esa época pese a los buenos resultados que obtenía para los villanovenses. En su regreso al Romero Cuerda, esos insultos volvieron a repetirse y ha sido ahora cuando el gaditano ha decidido hacerlo público en rueda de prensa.