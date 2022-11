El futuro incierto de Álex Gallar y Fran Villalba

La crisis obliga al Málaga a replantearse todas las bases de lo que había planificado lo que sería la temporada 2022/2023. Se hicieron apuestas muy importantes en el mercado de verano, con fichajes top de la categoría, que además de proyecto exigían un salario alto, por encima de lo que había estado pagando el club en los años anteriores. Prácticamente todos están decepcionando, pero destacan dos nombres: Álex Gallar y Fran Villalba.

Se esperaba que estos dos futbolistas fueran determinantes, como ya habían demostrado con otros equipos, pero el rendimiento es realmente pobre y Mel o no ha podido o a veces ni ha querido contar con ellos. El entrenador va a tener peso en la ventana invernal –si los resultados no se lo llevan por delante– y sobre la mesa está ver si lo más conveniente no sería buscar una salida a ambos.

Los movimientos en el mercado, de cualquier forma, tendrán que estar muy bien medidos. Hay fichas libres, sí, pero la cantidad que se dispone para gastar está bastante por debajo de los 500.000 euros ahora mismo y liberar masa salarial se antojará clave.

Mientras tanto, ayer, primera sesión con vistas al partido de la Copa del Rey ante el Peña Deportiva, Pepe Mel no pudo contar precisamente con Villalba y con Gallar. Ambos, junto a Escassi, realizaron “trabajo específico preventivo".

En Martiricos no entienden bien qué sucede con Gallar. Participó en las ocho primeras jornadas. Sin estar bien del todo, sumó tres asistencias y un gol. Luego llegó una lesión y desapareció hasta el partido ante el Eibar, donde fue sentado al descanso. Desde entonces no juega y voces autorizadas de la entidad deslizan que depende ya de las sensaciones del jugador, que los médicos no observan nada extraño.

En el caso de Villalba, no tiene un tangible que sumar a sus estadísticas. 10 partidos, siete como titular, y un total de 503 minutos. Un bagaje escaso para alguien que vino como la guinda para la mediapunta y con la vitola de ser un especialista en último pase, una de las grandes carencias del Málaga este curso.

Evidentemente, las decisiones de Mel en los últimos partidos dejan claras sus preferencias y hay jugadores que apenas están contando como Genaro Rodríguez o Jozabed, cada vez con menos protagonismo.