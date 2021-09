"Toca dar un golpe encima de la mesa"

El Girona pisará La Rosaleda con la firme convicción de imponerse al Málaga y recordar a la categoría que es candidato a todo. Impulsa ese discurso su entrenador, Míchel Sánchez, de paso fugaz por Martiricos cuando era futbolista. “Toca reivindicarnos, dar un golpe encima de la mesa. Sabemos que es una competición igualada y que estamos en el proceso del nuevo estilo y de conjuntar a los jugadores, pero no puedo pedir paciencia. Debemos exigirnos en cada entrenamiento y en cada partido y lo próximo es ganar el domingo en Málaga”, dijo ante los medios de comunicación el técnico madrileño.

Metió el bisturí al conjunto que dirige José Alberto López: “Las estadísticas dicen que son más intensos que nosotros. Le he dejado muy claro a los futbolistas que no podemos ir a La Rosaleda y que nos superen. Necesitamos dar un paso más y no solo corriendo, sino en la capacidad de tener la iniciativa, recuperar en campo contrario y ser el equipo que queremos. Son un equipo que tiene un ataque muy alegre. Laterales profundos, extremos con un gran uno contra uno y buenos rematadores arriba”.

No tuvo reparos en admitir sus carencias: “Necesitamos el equilibrio. Tienen que entender que en la fase defensiva y ofensiva y todos tenemos que participar en ambas. No van a caber todos, va a haber competencia para jugar y esto será bueno para nosotros. Cuando todos estén juntos en el campo hay que pensar en las dos porterías. Necesitamos presión tras pérdida, responsables, prever la pérdida y saber como vamos a reaccionar cuando la perdamos. No nos está bastando con 45 minutos buenos, debemos ir a por los 90”.

El Málaga podría encontrar petróleo en esas grietas del Girona. “No le encuentro explicación. Las segundas partes han sido mejores y parecidas a lo que estamos buscando, pero en las primeras hemos tenido situaciones de debilidad defensiva por no ser lo agresivos que toca. No me vale con lo que hemos hecho hasta ahora, porque es cierto que estoy contento con el camino del rendimiento, pero en el de los resultados no, y mientras vayamos hacía ver el mejor Girona también tenemos que ganar, porqué esto va de resultados. Todos queremos vernos arriba y ilusionarnos”, sentenció Míchel.

Sobre Borja García, refuerzo de lujo que fue presentado esta semana, explicó: “Tenemos que tener paciencia con él, nos puede ayudar mucho. Tiene el talento para desequilibrar”.