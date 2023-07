Mikel Roteta: "Por supuesto que el Málaga puede adoptar el modelo de la Real Sociedad"

Mikel Roteta es una de las leyendas que han marcado la historia del Málaga CF y que no se olvidan del cariño de la afición durante y después de su paso por el conjunto de la Costa del Sol. El vasco todavía sigue al equipo donde estuvo los mejores de su carrera y habló con Málaga Hoy sobre su paso y la actualidad de la entidad de Martiricos.

P. ¿Qué recuerdo guarda de Málaga?

R. Le tengo mucho cariño al Málaga y a Málaga en líneas generales, dado que viví aquí los mejores años de mi carrera profesional y tengo un hijo que nació aquí. Muchas, muchas cosas y luego, pues muchos amigos que los veo de vez en cuando o por lo menos cuando puedo. Y es una tierra que me encanta.

P. ¿Sigue notando el cariño de la afición?

R. Sí, sí, me suele sorprender que ya han pasado prácticamente 20 años desde que me fui de Málaga. Y bueno, te das cuenta en la calle, pues los que han sido futboleros evidentemente y tienen una edad, los jóvenes ya menos, pero sí que me reconocen y me muestran su cariño. En las redes sociales es un escándalo, con cualquier cosa que publico del Málaga y tal, pues hay muchísima gente que me apoya y muestra su cariño y eso me hace sentir muy orgulloso.

P. ¿Con qué momentos se queda de su paso por el equipo?

R. Tuve la suerte de haber vivido 6 años maravillosos, no 6 años que cada cual mejoraba el anterior, porque hombre, yo venía de Jaén habiendo ascendido a Segunda y me vine al Málaga a Segunda B, pero es que ese año ascendimos, el siguiente año ascendimos y pues no sé si fue el cuarto, el quinto año conseguimos entrar en la Intertoto y el último puedes jugar la UEFA, llegando, pues con el Boavista a cuartos de final. Por eso te digo que me tendría que quedar con los dos ascensos y con el final de la Intertoto, que fue algo impresionante para el club y que fue un crecimiento paulatino, pero constante. Hacer todo eso en seis años, pues no fue nada fácil.

P. ¿Por qué cree que se valora tanto a su generación?

R. Algunos hablan del equipo de la Champions, que mejoró evidentemente a base de talonario. Luego hablan mucha gente de, digamos, del equipo de la etapa de Peiró y que era un grupo de muy buenos jugadores, pero no hecho a base de talonario, sino a base de sacrificio, trabajo y orgullo de pertenecer a un club como el Málaga e intentar conseguir metas cada vez más importantes. Entonces yo creo que la afición cuando decide, pues que le gusta más la era de Peiró. Yo creo que lo muestra por ese sentimiento de pertenencia que demostrábamos todos nosotros, el equipo no se hizo de un año para otro, se me pasó muy rápido, pero fuimos creciendo de Segunda B a Primera División, un núcleo importante de jugadores con los que la gente se identificó mucho con el equipo y ese orgullo que veían cuando vestíamos la camiseta.

P. ¿Qué es de su vida tras el fútbol?

R. Cuando deje el fútbol, me saqué los títulos de entrenador, los de nacional y estuve entrenando por Guipúzcoa a nivel de regional. Así pues, me dedico al mundo sanitario, soluciones sanitarias, y la verdad que estoy encantado, pues es un trabajo que también tiene un poco de fútbol, de trabajo colectivo, pues ese punto de adrenalina en muchos avisos, o sea que mantenemos esa tensión.

P. ¿Deja la puerta abierta a volver a los banquillos?

R. Sí, a ver, esa puerta siempre está abierta, aunque deberían de darse varias circunstancias conjuntas para que eso sucediera, pero evidentemente uno siempre lleva ese punto de entrenador de fútbol en la cabeza.

P. ¿Sigue activamente al Málaga CF?

R. Evidentemente, no voy a todos los que juegan fuera, pero todos los que se acercaban, digamos a San Sebastián, pues intentaba estar en el campo, pues para verlos y para ayudar. Ahora es una de las cosas que más me fastidia de la división de grupos es que me tocará viajar más lejos para ir a los partidos.

P. ¿Cómo ha visto estos últimos años?

R. Sufriendo mucho, sobre todo los últimos dos años, viendo este año cómo caía en el fondo de la clasificación, pues he sufrido, he sufrido porque creo que el Málaga, por capital, por institución, por club o por tantas cosas que tiene positivas, por esa ilusión de ver buen fútbol, por tantas cosas, debería de estar en Primera División por algún cataclismo, pues puedes bajar un año a segunda, pero haber bajado a Primera RFEF es algo impensable.

P. ¿Qué opina del descenso de la temporada pasada tras prometerse luchar por ascender?

R. El equipo hace dos años se salvó en la última jornada, no te voy a decir que con un poquito de suerte, pero casi. ¿Y en agosto vendemos que vamos a ascender? No lo veía lógico, sino contraproducente, al igual que lo digo este año y lo veo en titulares de que el Málaga tiene que ascender y parece que en agosto ya, pues va a acabar la temporada como primero con seguridad, y eso te lleva, pues a una presión añadida y una presión a todo el entorno. Y claro, pues cuando tienes un par de tropiezos de esa forma es más difícil de recuperar.

P. ¿Qué opina de lo sucedido en el club durante los últimos años?

R. Yo recuerdo que cuando jeque compró el club. En su eslogan nos vendió, pues, eso, lo que hizo al comienzo de formar un equipo a base de talonario y a mí me preguntaron qué me parecía. Yo lo dije bien claro, también me daba mucho vértigo, mucho vértigo porque al final estás a los caprichos de una persona. Y Málaga, repito, como capital, como institución, como provincia, tiene que estar dirigida por gente de Málaga. Con una cantera y con una idea de trabajo, pues como lo son la Real Sociedad, por ejemplo, otros clubes que puedes tener unos ahí años, que salen más jugadores y otros que menos, pero tienes una estabilidad. Eso a mí, pues, no me lo transmitió lo que vi y desde entonces me fastidia haber acertado el pronóstico, pero bueno, eso ha llevado, pues, a que haya peleas en la dirección, pues entrando el Administrador Judicial y estando siempre a juicios y, al final, pues eso no favorece en nada a que el club, como repito, pues tenga estas bases que necesita.

P. ¿Cree que puede adaptarse el modelo de la Real Sociedad en el Málaga CF?

R. Por supuestísimo. Estamos hablando de que Guipúzcoa tiene mucho menos habitantes. Málaga tiene una cantera también impresionante. Evidentemente, ahora mismo eso hay que implantarlo y hay que trabajarla, pero evidentemente hay una prioridad que salir de mantener un proyecto a corto o largo plazo, pero no se puede cambiar dependiendo de quién esté en cada puesto. Y yo creo que Loren ha cumplido en su paso por la Real Sociedad con creces y es capaz, sabe cómo se trabaja en ese tipo de clubes. Y espero que tenga toda la suerte del mundo.

P. Coincidió en la cantera de la Real Sociedad con Loren Juarros. ¿Cómo cree que se puede adaptar a este club?

R. Sí. Bueno, él me lleva unos poquitos de años, pero cuando yo estaba en el filial íbamos, entrenaba con el primer equipo y él ya estaba asentado en el primer equipo. Entonces, coincidimos, nos conocemos. Hace poco estuve con él aquí en Málaga. A mí me parece que tiene una experiencia avalada por su paso por la Real Sociedad. Es un proceso como el que está en Málaga, no es fácil, tiene que tener su tiempo, tiene que tener su tiempo para conocer todo el entorno, quién trabaja de una forma, quién trabaja de otra y, poco a poco, pues sí, tomando las decisiones acertadas para que la cosa funcione. Pero mira, no es venir a implantar de un mes a otro una forma de jugar.

P. ¿Qué le parecen los fichajes de Jokin Gabilondo y Luca Sangalli?

R. A Gabilondo le he visto menos, pero me han hablado, me han hablado muy bien. Y a Luca lo he visto de jugar con el primer equipo en la Real y me parece un jugador que tiene mucho trabajo, tiene calidad, velocidad. Y ambos creo que son jugadores que vendrán con la toda la ilusión del mundo, como vine yo en su momento. Y con la posibilidad de crecer con el Málaga. Esa es aquí la apuesta por ese tipo de jugadores que te puedan transmitir esa alegría.

P. ¿Confía en la continuidad de Sergio Pellicer al frente del primer equipo?

R. Pues hablamos siempre dependiendo del resultado, pero yo creo que ha demostrado que siente al Málaga. Con los números que hizo el año pasado, si llega a estar toda la temporada, pues eran números para estar de media tabla para arriba.