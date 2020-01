Munir genera debate en la grada

Un error de Munir provocó el empate del Mirandés en La Rosaleda. El cancerbero no acertó a recortar a Marcos de Sousa que le presionaba en el área pequeña y el balón dio en el delantero para instalar las tablas en el electrónico. Pasaban diez minutos de la segunda parte y la primera reacción de la grada fue de descontento con la acción del guardameta. El público, a medida que pasaba el encuentro trató de minimizar su malestar con Munir y en las siguientes acciones del portero, los pitos se mezclaron con aplausos. A medida que avanzaba el choque, y más después de la diana de Sadiku, el apoyo al meta fue más generalizado.

Munir es el único portero profesional en la plantilla del Málaga. Los filiales Gonzalo y Kellyan se reparten el papel de segundo guardameta alternándose en el banquillo blanquiazul y el segundo equipo malacitano. Munir hila algunos choques en los que sus errores han sido muy visibles. En el choque anterior contra el Fuenlabrada, el tanto de Nteka de cabeza cogió algo adelantado al portero malaguista. Por suerte para los de Sergio Pellicer, el gol fue anulado por fuera de juego y no subió al marcador.

La aportación de Munir al equipo se ve empañada por sus fallos puntuales que suelen ser bastante llamativos y se quedan en la retina del público. El aspecto anímico es importante en la posición que ocupa Munir y la falta de solidez en los últimos partidos se unió a la acción del primer gol del Mirandés para generar ciertas dudas en el graderío. En el resto del encuentro, el portero no tuvo excesivo trabajo. Adivinó el sitio al que Merquelanz lanzó la pena máxima aunque no pudo tocar la pelota.

Tras el partido, Sergio Pellicer habló sobre la actuación del meta marroquí: "Munir tiene todo el apoyo del equipo y del club. Es una posición tan específica que si hay un error queda más señalado. Lo más importante es responder al error y más en esta situación de montaña rusa en la que estamos. Yo no fallo porque no juego, ellos toman las decisiones. Es un jugada desafortunada que no esperábamos. Nadie nace aprendido, cuando alguien comete un error es cuando aprende y esperamos que no vuelva a ocurrir. Tiene que pasar página y seguir adelante porque es un jugador muy importante para nosotros".

Munir es uno de los hombres importantes en el vestuario blanquiazul y el actual panorama extradeportivo del conjunto malacitano parece excluir la llegada de un guardameta que pudiese añadir competencia a la terna de tres con los que se trabaja en la avenida de Martiricos. Recuperar la mejor versión del internacional marroquí nacido en Melilla parece la opción más sencilla para que vuelva la tranquilidad entre los tres palos del equipo blanquiazul. Esta semana, Munir habló sobre la actualidad del equipo y su intención de seguir en el club malacitano, aún le resta esta temporada y otra más de contrato.