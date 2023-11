Del Nido: "No queremos que el Sevilla sea el Málaga CF"

No andan del todo bien las cosas por el Sevilla, donde se sigue escribiendo un particular Juego de Tronos con dos focos visibles en los que destacan José María del Nido Benavente y su hijo José María del Nido Carrasco. De paso, el Málaga se ha llevado un pequeño repaso como ejemplo de lo que no quiere ser el club hispalense, en alusión al club blanquiazul desde la llegada del jeque Abdullah Al-Thani.

"He entrado en una dimensión y me hace tener más sensible con lo duro que es para mí y mi padre esta situación. No hay nada que más me gustase que arreglarme con él, como hijo y por el Sevilla. Él es muy válido para el Sevilla y si los americanos quieren una solución la buscaríamos porque no queremos un Málaga ni un Valencia. Mi padre es uno de los firmantes del pacto y tendría opinión en el pacto si no intentara dinamitarlo e incumplirlo. A los firmantes del pacto nos gustaría que mi padre volviera de manera honesta y leal, que estuviera en el Sevilla más allá de los americanos y que incluso formara parte de la gestión del Sevilla. En el pacto hay soluciones a todo, incluso que mi padre fuera presidente”, comentó en una entrevista en Radio Sevilla.

Al-Thani y sus críticas públicas

El empresario catarí comenzó criticando a los jugadores de la plantilla de Sergio Pellicer después de la última derrota liguera: "Creo que los jugadores entraron al partido y creen que lo ganarán". Tras esto, tuvo buenas palabras para los seguidores del cuadro de la Costa del Sol: "Muchas gracias a los fanáticos del Málaga CF, que acudieron a las gradas a animar".

Después de esto, el sheikh mostró confianza en los responsables de la situación: "Estoy seguro de que el director técnico solucionará este problema con el personal técnico. El equipo volverá a las victorias y sin duda tu apoyo es importante. Volveremos".