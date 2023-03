Onces confirmados del Málaga CF - Levante

Ya hay alineaciones confirmadas para el partido que enfrenta al Málaga CF y al Levante UD en una cita correspondiente a la jornada 32 de Segunda División que se disputará este viernes 17 de marzo de 2023 en el estadio La Rosaleda a partir de las 21:00 horas. Sergio Pellicer apuesta en su once por continuar lo que empezó a sembrar ante Las Palmas, lo que significaba que Ramón se quedaba al mando del equipo.

Así que puso en portería a Rubén Yáñez, con Delmás y Cristian como carrileros. El centro para tres hombres: Ramalho, Esteban Burgos y Juande. Por delante, Ramón Enríquez, Aleix Febas y Fran Villalba, con Lago Junior, que repitió como capitán, y Fran Sol en la delantera.

Ocultó su convocatoria el entrenador blanquiazul, como ya anunció en la rueda de prensa previa al partido, hasta el último momento. Era segura la baja de Álex Gallar y también la Alfred N'Diaye, apartado de la dinámica del equipo por su espantada del entrenamiento del miércoles. Entraron Chavarría, Luis Muñoz, Genaro y Escassi en la lista.

"Es cierto que a partir de ahora no vamos a hacer públicas las convocatorias porque siempre nos está ocurriendo algo. Lo entrenamos todas las semanas, con el plan de esa línea de tres, situaciones de Ramón y Febas juntos. La baja de Alberto nos dio la opción de Ramón, pero ya barajábamos retrasar quizás a Escassi para jugar de central y tirar de Ramón y Febas. Es el trabajo diario. Manolo Reina el año pasado hizo la parada de la salvación de su equipo ante el Sevilla y antes no jugaba un minuto, eso es lo que quiero que los jugadores vean que los que no juegan es lo que tienen que hacer. No quiero titulares normales y malas situaciones. Darle continuidad a lo del otro día, nunca digo el once, quizás modifique algo, pero habrá que dar continuidad", dijo Pellicer.

Once del Málaga CF ante el Levante

Rubén Yáñez; Delmás, Ramalho, Burgos, Juande, Cristian; Ramón, Febas, Villalba, Lago Junior y Fran Sol.

Once del Levante ante el Málaga CF

Cárdenas; Marc Pubill, Rober Pier, Álex Muñoz, Saracchi; De Frutos, Pepelu, Iborra, Montiel; Cantero y Bouldini.

Banquillo del Málaga CF ante el Levante

Manolo Reina, Appiah, Javi Jiménez, Luis Muñoz, Pablo Chavarría, Genaro Rodríguez, Jozabed, Alberto Escassi, Rubén Castro, Álex Calvo, Issa Fomba y Loren Zúñiga.

Banquillo del Levante ante el Málaga CF

J. Femenías, Son, Wesley, Roberto Soldado, Postigo, Rober Ibáñez, Musonda Jr., Carlos Giménez y Benítez.