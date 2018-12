Nuevas coordenadas de Pacheco

Es curioso que las dos últimas victorias del Málaga a domicilio, ambas con tres meses de distancia, tengan denominadores comunes. Jack Harper sumó en Mallorca su tercer gol de la temporada, el primero lo hizo aquel 3 de septiembre en Almería. Además, le asistió Dani Pacheco en el que era su estreno como titular con el equipo. Es cierto que esta vez no sumó un pase de gol, pero tiene poco de coincidencia que el primer partido en mucho tiempo en que carbura el atacante llegue la vuelta a la senda del triunfo lejos de La Rosaleda. Para estas cosas se le fichó y tuvo la fiesta del hijo pródigo, con baño de masas en su Pizarra natal.

Pacheco recuperaba la titularidad después de tres partidos. En el empate ante el Sporting se marchó sustituido en el minuto 76 y desapareció del equipo frente a Nàstic y Extremadura: Haksabanovic y Héctor Hernández estuvieron por delante a la hora de hacer cambios. Con el Granada volvió en el descanso, sustituyendo a Ontiveros, dejando algunas buenas acciones, aunque diluyéndose con el paso de los minutos como el resto del equipo. Se le vio la pasada semana conversar largo y tendido con Juan Ramón Muñiz. La charla funcionó, porque fue de la partida y probablemente cuajó su mejor partido de blanquiazul.

5 pases clave Fueron los envíos del pizarreño que acabaron en ocasiones para sus compañeros

Tras un mal primer tiempo, el Málaga arrancó algo mejor tras el descanso y sobre todo empezó a carburar cuando el pizarreño asumió el protagonismo con el balón. Así hablan los datos de Sofascore, que reflejan un 86% de acierto en el pase con 32 buenos, cinco de ellos para generar ocasiones. Estuvo también activo desde el lateral del área con nueve centros, de los cuales tres encontraron receptor, igual que cuatro de sus seis desplazamientos en largo. Un tiro a puerta, uno fuera y otro bloqueado en una jugada ensayada en la frontal del área. Quizá de los pocos peros del malagueño en el partido, porque tuvo que frenar con un agarrón el peligroso contraataque generado por esa acción y vio la amarilla.

La acción cumbre, no obstante, estuvo en el contraataque del 1-2. Lideró con la idea de servir a Ontiveros, no lo vio claro y dejó para la llegada de Blanco Leschuk en la izquierda. Se quedó el argentino sin espacio, parecía ahogarse la acción, pero ni mucho menos. Recibió de nuevo Pacheco y encontró por una rendija a Ontiveros para asistir a Cifu con un sutil toque de cabeza.

"Me hacía falta un día bueno en lo personal. A trabajar para que haya más días así. Cuanto más difícil se lo pongamos a los compañeros, mejor para el equipo", decía un feliz Pacheco en zona mixta. Volvió a no completar el partido, eso sí, aunque por un par de minutos. Le sustituyó Lombán ya en el descuento para sumar efectivos en los últimos arreones del Mallorca. El ex del Getafe aún no ha podido jugar un partido entero, siempre fue sustituido o suplente.

Pacheco se antoja imprescindible en la lucha por un ascenso que se aprieta más con los resultados de la jornada, favorables al Málaga

"Está en mí demostrar que puedo jugar los noventa minutos. Todos queremos jugar y estamos trabajando para que el míster nos tenga en cuenta", apuntaba también hace unas semanas, en un acto promocional del club. En Son Moix sí se vio un futbolista más fresco y la progresión física era parte fundamental para el jugador. Sus tareas en el esquema de Muñiz van más allá de lo ofensivo, y eso conlleva un desgaste que no se soporta si no se está 100% físicamente.

El hombre ascenso dio sus nuevas coordenadas en Mallorca tras mucho buscarle. El Málaga le necesita y mucho en una pelea por subir que se aprieta más tras los resultados de la última jornada. Los de Muñiz son cuartos, pero a dos del nuevo líder, el Granada, tras la derrota del Alcorcón ante el Reus. Dépor (empató) y Málaga, con 32 puntos, y Albacete, con 31, hacen cinco equipos en tres. Casi nada.