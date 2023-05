El Palo y Atlético Malagueño se citan en la final del play off del Grupo 9 de Tercera RFEF

Hubo sorpresa en la vuelta de semifinales del play off de ascenso del Grupo 9 de Tercera RFEF a Segunda RFEF y de milagro no saltó en las dos eliminatorias. En ambos encuentros se debió ir a la prorroga, con la diferencia que El Palo supo competirla y el Real Jaén no. Por eso, los lagartos se quedaron en la cuneta y deberán estar otro año en el pozo de Tercera RFEF. El Atlético Malagueño contra todo pronóstico se hizo grande para superar al segundo clasificado del Grupo 9, quien durante mucho tiempo fue el líder intratable y encima en el año del centenario del conjunto jienense. El fin de semana siguiente el Atlético Malagueño recibirá a El Palo en el campo de la Federación, ya que fue quinto, y la vuelta será en el Nuevo San Ignacio. Por lo tanto, un malagueño llegará a la última ronda, a nivel nacional, para luchar con acompañar al Marbella el año que viene en Segunda RFEF.

Por partes, el domingo futbolero arrancó a las 12:00 horas en el Nuevo San Ignacio, donde el conjunto de David Campaña derribó al Torre del Mar. Después de imponerse (0-1) el pasado domingo en el Juan Manuel Azuaga con una jugada de córner, le tocó ponerse el mono de trabajo como local. El combinado de la Axarquía se adelantó en el minuto dos de partido por mediación de Richard Gaona, forzando de esa forma la prorroga, donde Iván Acosta puso las tablas en el minuto 107 de la segunda parte de esta. Por primera vez esta temporada, los rojillos vencieron al combinado de Málaga capital en los 90 minutos, algo que no había ocurrido en los dos partidos de la liga regular, ni en la ida de esta fase de promoción. Sin embargo, no fue suficiente para estar en la siguiente ronda. De todas formas el 1-1 en el global de la eliminatoria favorecía a los paleños por llegar mejor clasificados (terceros) a la eliminatoria.

Mientras que por la tarde, sobre las 19:00 horas, el filial del Málaga debía visitar al histórico Real Jaén en La Victoria. El combinado de Funes aprendió de los errores y conocedor de que en la ida dejaron escapar el resultado, ya que el conjunto de Chumilla igualó el electrónico en el descuento y con uno menos, salió a por todas desde el principio y plantó cara. Se puede considerar sorpresa, aunque realmente la mayoría de rivales iban con el Atlético Malagueño, conocedores de lo difícil que es competir con un filial. Los blanquiazules comenzaron perdiendo, pero no cedieron y consiguieron igualar el partido gracias al tanto de Jesús para alargar el partido 30 minutos más. Sin conformarse, los pupilos de Funes supieron sufrir y aguantar hasta que Juanmita cazó un rechace en el área para poner el 1-2 en el luminoso. Llegó el asedio del Jaén, pero no fue suficiente y eso que le valía el empate. El filial volverá a estar en una final de promoción.