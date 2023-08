Pellicer, antes del Castellón-Málaga CF: "El escudo no lo soporta todo"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, atendió a los medios de comunicación en el estadio de La Rosaleda horas antes del arranque liguero en Primera RFEF, que para los blanquiazules será en Castellón: "Es importante generar una atmósfera positiva viniendo de donde venimos y con la exigencia que tenemos, el escudo que representamos... pero a veces el escudo no lo soporta todo. Toca ahora generar ilusión y transmitir todos los valores que tenemos. En el fútbol sólo vale ganar pero queremos que vean lo que hay detrás".

Para el técnico de Nules, no hay certezas absolutas antes de medirse a un rival que "estuvo a dos goles de ascender, un rival llamado a estar arriba”. "No podemos hablar de porcentajes, esto no son matemáticas puras. Hemos planificado una pretemporada larga. Es una interrogante para todos. Estoy contento con lo visto pero hay cosas que mejorar. Importante los inicios, sobre todo los equipos que tenemos una historia detrás. El partido nos va a marcar muchas cosas para seguir mejorando”, comentó.

En pretemporada se puede adivinar algo de cómo quiere jugar el Málaga: "Tenemos una fórmula, una idea clara de lo que queremos. Más allá del dibujo en ataque y defensa, los conceptos tienen que ser claros. El mercado para mí ahora mismo está cerrado, los jugadores son los que van a ir a Castellón. A partir de ahí hay otras personas que tienen que trabajar. Mis jugadores que son los protagonistas y los que saldrán en Castalia. El rendimiento en el campo es el que va a mandar. Competir es tomar la decisión individual correcta en cada momento de partido para el bien del colectivo. Tenemos que tener ciertas fortalezas en ambas áreas. Va a ser duro, mas allá del nombre del equipo, cuando empieza el partido habrá igualdad y hay que hacer que los pequeños detalles caigan de nuestro lado”.

Arrancar con triunfo

"Van a ser importante todos los partidos. Ganar ayuda a ganar, aumenta la autoestima. Jugamos fuera de nuestro estadio, ante un rival con proyecto ambicioso. Es importante todo lo que traslademos en este partido porque después jugamos en La Rosaleda y hay que generar esa atmósfera. Los profesionales tenemos que hacer que la gente se enganche. Veo a los chicos muy bien, están concienciados. Expectantes por ver la personalidad que tenemos, yo los veo bien en ese aspecto. El rival ha apostado por un entrenador al que ha dado muchos años, que quiere tener la posesión y con una idea clara".

Estilo Castellón

"Muy ofensivos aunque jueguen con tres centrales, mucho dinamismo y quieren jugarlo todo en campo rival. Debemos tener personalidad para superar primera línea de presión, quitarles el balón y saber que su afición nos va a apretar. Tenemos que manejar todos los conceptos y estructuras. Más allá de lo individual, esta temporada va a ser difícil que repita alineaciones. Mañana es una buena prueba de fuego por las características del rival”.

Jugadores del año pasado

“Ha habido una revolución y somos un equipo nuevo. El entrenador del Castellón dice que se necesita tiempo, pero aquí se marca por el rendimiento inmediato. Los que se han quedado tienen la experiencia y saben lo que se van a encontrar, es bueno que haya quien se lo pueda transmitir a los nuevos y a los canteranos. No es lo mismo vestir esta camiseta que otra, por la exigencia que tenemos. Tenemos una oportunidad para cambiar tanto a nivel personal como profesional. Esto es el fútbol y todo va a depender del trabajo nuestro y del resultado”.