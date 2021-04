Sergio Pellicer compareció este sábado en la previa del partido ante el Albacete con una premisa clara, la importancia de los tres puntos que están en juego ante los manchegos. "Estamos muy cerca del objetivo y a la vez muy lejos. Sabemos lo difícil que es sumar. Las circunstancias que tenemos, el tema del covid, dinámicas de resultado... Para mí el de mañana es el partido más importante hasta ahora", explicaba el castellonense, que sabe lo que hay en juego: "Por las circunstancias del rival, las nuestras y porque estamos muy cerca. Es un partido en el que nos puede hacer ganar, estamos a dos victorias de lo que sería el objetivo".

Los 50 puntos son claves para el Málaga CF, para alcanzar esa tranquilidad para afrontar de manera diferente los últimos partidos del campeonato, quién sabe si luchando por los play off de ascenso: "Estamos focalizados en lo que cuesta cada partido. Estamos muy centrados y preparados. Estamos en ese pequeño escalón. Aquí no para nadie, somos ambiciosos pero con cautela. El año pasado pudimos comprobar que la prepotencia de algunos equipos les hizo perder la categoría. Cuando entra un grupo en tristeza... Hay que mantener ese equilibrio y humildad que estamos siguiendo durante toda la competición. Eso nos pondrá más cerca del objetivo. El partido ante el Albacete es tremendamente importante. Ellos están compitiendo mucho mejor que en el partido de ida".

Sobre las bajas para este partido, Pellicer solo confirmó las ausencias de Ismael y Luis Muñoz por lesión, así como la de Loren Zúñiga, que acudirá con el Juvenil A. Mini y Larrubia volverá a la lista y destacó que para los canteranos que no jueguen habrá un furgoneta esperándoles para acudir al partido del filial.

No pasó por alto Pellicer la posibilidad de que la afición pueda acudir al estadio los últimos partidos del campeonato: "Ojalá podamos las últimas cuatro o cinco jornadas puedan estar la afición con nosotros. Muchos jugadores no han podido ver ese estado que maneja la afición. Nos daría un plus. Es una pena, debemos estar en alerta. Sería un broche a la temporada que la afición pudiera estar con nosotros. Este cuerpo técnico ha disfrutado solo un par de meses esta afición. Tenemos también esas ganas de estar con ellos".

"Creo que se traslada el día a día del trabajo. La alegría va con el trabajo brutal que está haciendo el grupo. Son conscientes de todo, queda mucho y no hemos conseguido nada", habla Pellicer sobre las sensaciones del vestuario en este tramo final, así como su ambición: "Queremos más, vamos paso a paso. Podemos estar mejor o peor, somos personas, pero creo que la capacidad de esfuerzo, entrega y querer cada día ser mejor y crecer por el bien del colectivo... Los chicos lo demuestran día a día".

El Albacete y su planteamiento

"En este bloque de cinco partidos de 15 puntos ha conseguido tres. Pero está mostrando nivel competitivo. Está claro los puntos que tiene, es el que está detrás en la categoría, pero hace nada en el minuto 91 iba ganando 0-1 en Girona y acabó perdiendo el partido. Eso genera estrés emocional y anímico. Nos van a preparar un partido de juego directo, de ir al límite, de ser muy intensos, han mejorado en la presión. Los detalles estarán ahí. Cabe recordar que en este equipo hay muchos jugadores que estaban jugando play off hace dos temporadas, pero la historia no gana partidos", recuerda y analiza Pellicer, que tiene decidido ya cómo abordar el partido: "Planteamos seguir con esa dinámica de intensidad, de agresividad, de mejorar los conceptos ante centros, tener varios registros según cómo nos aprieta el rival, tener más paciencia con el balón, jugar en campo rival con precisión, estar atentos ante pérdidas de cara a transiciones...".

Pellicer ve crucial los tres puntos que hay juego, y ve clave ser ellos mismos: "Cada rival maneja un contexto, mañana va a ser un partido tremendamente duro, poco vistoso por el nivel de intensidad, tenemos que hacer un esfuerzo. Todas esas cosas las hemos trabajado, debemos focalizarnos en nosotros y ponernos al mismo nivel que el rival. Intentar conseguir esos tres puntos son tremendamente importantes, para conseguir el objetivo y luchar por todo".

Normativa Covid-19 en el tramo final

"Tenemos que estar en alerta, puede haber un brote y a cualquier le va a penalizar. Tenemos que tener una responsabilidad que puede ocurrir a cualquiera. Lo que sea sumar cuanto antes... ser ambiciosos. Tocamos madera y que se recupere David Lombán. Este año nos ha pasado de todo, lesiones, estado de forma, es cierto que lo más importante ha sido el colectivo. Nos hemos sabido recomponer. En estas últimas jornadas estamos en el filo de la navaja y tenemos ese colchón de puntos. Nos da más ambición de seguir, de cómo acaba la temporada, peleando por cada partido. Luego veremos donde podemos estar. Tenemos que estar muy en alerta", explicaba.