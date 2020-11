Pellicer: "Tenemos que ser obsesos de los pequeños detalles"

Sergio Pellicer atendió por videoconferencia a los medios de comunicación antes del encuentro que el Málaga tiene que disputar contra el Espanyol este lunes 2 de noviembre. "Sabemos de la dificultad del partido, del rival. Los equipos tienen que ser capaces dentro de un mismo partido de recuperarse, no esperar al siguiente. Tenemos que estar al límite, no sólo ante el Espanyol. Es favorito a subir por plantilla, entrenador, por lo que transmite ese equipo. Respetamos a todos, sabemos que jugamos en nuestro estadio. La pena es no poder el calor de la afición, el calor de la grada de animación, con lo que tendríamos un gol metido. Debemos ser sólidos a nivel defensivo, sin miedo. Buscar grietas en el Espanyol para sentirnos cómodos. Los pequeños detalles van a marcar el partido. Tenemos que ser obsesos de los pequeños detalles. El otro día lo vimos. Puede ser un partido igualado y decidirse en esos detalles. Es un reto y un desafío".

Siguiendo con el análisis sobre el Espanyol, líder de Segunda, Pellicer elogia a Vicente Moreno: "Lo que ha conseguido el entrenador y la gran plantilla que tienen es que ataca como un equipo grande pero defiende como un equipo que sabe lo que es la categoría. Tanto ellos como el Mallorca vienen de Primera. Nosotros el primer año también teníamos el objetivo del ascenso. La apreciación que tenemos es que van todos a una. El entrenador ha sido compañero mío y le tengo gran estima. Parece que lleva más tiempo en el club. Sabemos las individualidades que tienen, pero la clave es que juegan como un equipo y tiene los pies en el suelo. Es el equipo que más te puede penalizar los errores de la categoría. Pero vamos sin miedo a nada. Es un partido grande. Si no fuera por la pandemia, el estadio estaría lleno y tendríamos un gol más a favor por ese aliento. Nuestros jugadores nuevos no han podido disfrutar de ese calor. Tenemos que estar perfectos y, aun así, tendremos dificultades. Este equipo va a competir y vamos con todo el respeto a por la victoria. Tenemos que ir todos de la mano".

Rotaciones

No lo vemos como un problema. Cuando hay cambios dependiendo del resultado has acertado o no. Tenemos un análisis muchísimo más hondo, datos del día a día, del entrenamiento, de los partidos. Hay chavales que podrían jugar hoy con el filial e ir viendo su evolución, pero no juegan. A los problemas hay que buscarles soluciones, nuestra valoración depende de una posición, los esfuerzos que haces. Los estudiamos a fondo los datos físicos y tenemos una plantilla corta en número de profesionales, pero quiero que sea extensa y estén todos preparados para competir. La competición hace que uso vayan mejorando el nivel y a otros les cuesta más. El cuerpo y el físico a cada uno le lleva a un límite. Lo importante de la plantilla es que todos están preparados para competir. Buscar preparar el mejor once y tener variantes por si hay situaciones. Incluso durante el partido pueden cambiar el dibujo y los jugadores. El fútbol no es como antes, había mucho tiempo de recuperación entre un partido y otro. Luego vendrá un maratón de partidos y cada jugador es una joya que tenemos que cuidar al máximo", argumentó Pellicer.

La portería

El debate de la portería está siendo de los más importantes en esta fase de la temporada. Pellicer no duda: "Tengo mis porteros titulares, es un debate que está ahí. Confío en todos mis jugadores y por lo tanto en los porteros que tengo".

Covid-19

Sobre cómo ha cambiado el panorama respecto a la pandemia en las últimas fechas, Pellicer sostuvo: "Nosotros nos tenemos que centrar en el trabajo diario. Todo lo que trastoca a todos el día a día. Eso ya dependerá de la situación. Esperemos que se vaya solucionado, y hay que mandar un mensaje de responsabilidad, no puede ocurrir lo del año pasado en el Deportivo-Fuenlabrada, eso no puede ocurrir. Tiene que haber unos mecanismos y una coordinación. Todos habrán aprendido. Lo más importante es el tema de la salud, con responsabilidad y empatía el de estar centrados en nuestro trabajo. Yo les pido mucha responsabilidad a los jugadores. Nosotros estamos bien y si ocurre alguna cosa los estamentos estarán ahí para que no ocurra lo del año pasado".