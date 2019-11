Pellicer: "Víctor es perfectamente válido, pero sin gol no hay paraíso"

Sergio Pellicer estuvo en Onda Cero Málaga y se pronunció acerca de diversos asuntos de la actualidad blanquiazul. El entrenador del Atlético Malagueño no sólo habló del filial, también rompió una lanza en favor de Víctor Sánchez del Amo: “Víctor es un entrenador perfectamente válido que trabaja con pasión e ilusión. El equipo tiene alma pero sin gol no hay paraíso”, sostuvo durante la entrevista, donde añadió: “El gol se trabaja pero también incide el contexto y las características del jugador. Ganar ayuda a ganar”.

Buen conocedor de la cantera quiso matizar una cuestión que a veces se olvida: “Los jóvenes ayudan pero ayudan más cuando la situación es menos complicada que ahora”. También hubo palabras sobre Antoñín, a quien conoce bien: “Antoñín tenía dudas sobre su continuidad en el Málaga. Le animamos a seguir y ahora está aprovechando sus oportunidades y le dan confianza”.

Pellicer dejó un consejo para quien lo quiera coger: “Hay muchas distracciones en la vida y la gente joven. De la experiencia que he visto y vivido les hablo a mis jugadores. He visto a grandes jugadores perderse”. En su papel de formador, el entrendor del Malagueño aclaró: “Si pensamos que el Atlético Malagueño debe ascender el entrenador idóneo no soy yo. Debemos competir cada día. Nos faltan jugadores por edad, no por calidad”.