Pellicer y el campo del Sanluqueño: "No es excusa, es igual para los dos"

No quiere excusas Sergio Pellicer para el Atlético Sanluqueño-Málaga. Ni las condiciones meteorológicas ni el estado del terreno de juego: "Yo he ido hasta con el juvenil a El Palmar... Pero para ellos también afecta el estado del campo, tenemos que ser mejor que el rival, mejor que las decisiones arbitrales, nos tenemos que olvidar de todo y centrarnos en nuestros juego con el máximo respeto a los rivales. Sabemos que ante nosotros la preparación de los rivales en cuanto al nivel de atención es grande y tenemos que igualarles en eso. No es excusa el campo, es igual para ambos”.

Advierte del estado de forma de su adversario: "Ellos se encuentran en el mejor momento de la temporada. Van a la par en juego y resultados en estas últimas siete jornadas. Se encuentran con muchísima confianza. Siempre tenemos en cuenta el partido de la primera vuelta, que creemos que lo hicimos muy bien y nos faltó efectividad. Tenemos que prestar un partido de atención superior. Estamos compitiendo bien y hay situaciones en las que creemos que tenemos que seguir mejorando. Tenemos que encontrar la fórmula para ganar".

No oculta que está satisfecho con la evolución de los suyos: "Tenemos que seguir mejorando aunque estemos en un buen momento. Tener sentimiento colectivo, que seamos un bloque en ataque y defensa, que no seamos un equipo de jugadores sueltos. Esa es la clave y lo estamos entendiendo. Hay que dar continuidad a esta versión que estamos dando y aumentarla. Lo requiere este último tramo, muy decisivo, en el que de lo anterior solo valen los puntos. Unos equipos van a puntuar mucho menos y otros muchísimo más. A ver si somos de los que mejor acaben la temporada. Es un buen escenario para medirnos ante un rival que por resultados ahora es el que mejor está del grupo".

La evolución desde la derrota ante el Melilla es evidente. “En este caso tenemos que saber gestionar y ser optimistas cuando hay tormentas. Y cuando los resultados son favorables ser objetivos y realistas. Estar en la sombra cuando sale el sol. Es un partido en el que más allá del estado óptimo del rival, ante el Ibiza les vimos el potencial que tienen. Será un contexto distinto al del Alcoyano. Hay veces que ocurren cosas para luego mejorar. Ahora vamos en buena racha y debemos saber darle continuidad pero con los pies en el suelo. Queda mucho y cada partido es una incógnita y cualquier detalle lo cambia. Tenemos que tener un nivel de atención superior. Hay que llegar a los diez partidos finales con todas las posibilidades”, apuntó Pellicer.

"Para ganar hay que saber valora cuando se pierde. Nosotros como otros equipos de la categoría por escudo y afición tenemos que ganar mucho más. En este club la euforia a veces está muy por encima. Hay que controlar la euforia cuando estás muy arriba. A veces o te adoran o te sacrifican. Darnos cuentas de que el proceso más importante es el del día a día, mejorar, y eso nos va a llevar en esos partidos primordiales a poder marcar la diferencia”, añadió.