Pellicer: "El fútbol ha sido injusto con el Málaga"

Sergio Pellicer compareció enojado en la sala de prensa de Anduva. Su Málaga hizo un partido sobresaliente pero falló en el estoque y concedió un gol impropio. Y se vuelve con cara de tonto desde tierras burgalesas después de hacer "el partido más completo de la temporada", decía el técnico malaguista.

"No he podido ver el gol. Los entrenadores la imagen que tenemos no es real en el campo. Ahora lo miraremos y valoraremos. Es una acción de balón parado. Si no es fuera de juego, está mal defendida", decía el técnico castellonense: "A veces el fútbol es duro e injusto. Lo ha sido con mi equipo y el trabajo que han hecho mis jugaores. En un partido del fútbol el KO del boxeo son los goles. Pero, por cómo hemos jugado, nos hemos recompuesto. Hemos tenido muchas ocasiones de peligro, algo de lo que pecábamos. Hasta el gol lo tuvimos totalmente controlado, ahí se volvió un poco más loco porque fuimos más directos y faltó tranquilidad. El debe de la lesión de Pablo Chavarría y ciertas circunstancias. El partido estaba donde queríamos, pero el resultado no. Esto es fútbol, no hay excusas, hay que ver esas acciones en que fallamos. Las acciones críticas en el fútbol son las transciones y el gol. Hemos sido superiores a un equipo tremendamente complicado. Es una pena por el trabajo. La peor noticia es que perdemos jugadores que aún no sabemos cuál es el alcance de la lesión".

"No he podido ver la acción del Mirandés, de su gol. Son acciones de concentración. Por la altura de la falta, luego lo veremos", insistía cuando se le preguntaba a Pellicer por el tanto recibido: "La imagen que ha dado el equipo es de un equipo que tiene alma, que quiere ser protagonista y hemos sido hecho todo salvo ser contundente en el área. Son aciertos del portero y la defensa rival también. Es rabia porque a veces los equipos no consiguen la victoria porque el rival es superior y lo felicitas. Pero cuando haces tantas cosas bien y te penaliza pues es lo que pasa. Son tres puntos que nos daban tranquilidad, subíamos cinco posiciones. Sabemos claro cuál es el objetivo. A nivel de equipo, lo que más me preocupa es la lesión de Pablo, a ver cómo vuelve Cristian. Y los jugadores que menos participan deben subirse al carro para competir".

"Hemos neutralizado a un equipo con gran potencial defensivo", aseguraba Pellicer para dar valor a su equipo: "Hemos sabido desactivar al rival. Hemos hecho en general el partido más completo de la temporada, exceptuando ese error, en todos los conceptos, en todas las fases, defensivas y ofensiva. Haciendo muchísimas cosas bien no te llevas la victoria, otras veces ganas. Tengo rabia, ellos sí que han aprovechado. El trabajo ha sido inconmensurable. Hubiera sido un chute de adrenalina ganar, el grupo está con ese desgaste a nivel mental. Pero cabeza arriba y jugando así la moneda estará de nuestro lado".

"Por experiencia hemos vivido estas situaciones, la cabeza arriba rápido", respondía sobre cómo podía afectar al equipo la derrota tras jugar tan bien: "Mañana cuando veamos lo que hemos realizado, los jugadores saben que hay rabia. Haces las cosas bien. No por demérito del Mirandés, mérito nuestro. Este equipo hasta ahora siempre hemos tenido obstáculos. Somos lo que somos pero queremos ser más y nos hubiese gustado conseguir la victoria Pero nada, a trabajar. Me preocupa que mis jugadores estén sanos. Si tenemos toda la plantilla será más fácil cumplir. En una plantilla corta, si no estamos al 100%, sufriremos. Que lo de Pablo sea poco y Cristian pueda volver".

"Tenemos que mirar el presente", decía sobre las cuentas para la salvación: "El día del Sporting competimos muy bien y no conseguimos ganar, hoy también y no hemos sacado puntos. Sabemos lo que hay, los de abajo suman, ganar hubiera dado esa distancia, pero esto es un largo trayecto. Hay que apartar obstáculos. Cada jugador es una joya para mí. Si estamos todos, como en las últimas semanas, pues competimos mucho mejor. Generando más que ante el Rayo no pudimos marcar".