Pellicer: "Nuestro objetivo es llegar a la última jornada dependiendo de nosotros"

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga CF, atendió a los medios de comunicación antes de la cita contra el Albacete de este domingo (14:00). "Estamos con mucha hambre”, fue lo primero que dijo antes de entrar en materia: "Tenemos claro que cada partido son finales. Tenemos que saber convivir con la situación a nivel emocional. El Albacete es un rival con la flecha para arriba pese a la última derrota, atrevido, determinado, con sello. Tenemos que dar ese plus más por la situación en la que están, privilegiada. Nuestro objetivo es el día a día y llegar a la última jornada dependiendo de nosotros, lo demás es hablar de situaciones irreales. El otro día con lo que transmitimos posiblemente generé dudas. El grupo está sufriendo y en esta semana larga estamos intentando encontrar esa transferencia de lo que se hace en la semana que se vea en el partido, que no ha pasado todavía”.

El técnico de Nules, con su llegada, también ha provocado un giro en la manera de comunicar las cosas. Menos personalista y más de club: "El entrenador siempre tiene que ir contra corriente. Debemos ser optimistas en la derrota y pesimistas en la victoria. Siempre estamos en la diana, representamos a mucha gente y a un grupo. Esta semana hemos tenido muchos días para preparar conceptos a todos los niveles. Me preocupa que tengamos la personalidad que tuvimos en Gijón. Nos faltó estar más cerca en la finalización y generar más, a nivel defensivo estuvo bien. Esa es la línea, no la del otro día. Ir al mínimo detalle, si mejoramos a nivel individual lo haremos en lo colectivo”.

Insiste en que el problema del Málaga es emocional: "Es verdad que entrenan bien. Tenemos mucho control de datos físicos y técnico-tácticos. Entender también que lo que han vivido anteriormente también tiene una carga emocional. Encontrar ese mejor estado de ánimo de cada jugador. Todos están preparados pero quizás alguno en lo emocional no lo está. Con esto no nos da, hay que tirar de orgullo y de fútbol. El espíritu amateur no se puede perder”.

Insiste Pellicer, más allá de los sistemas o dibujos, en lo que marca diferencias de verdad: “Tenemos que tener un modelo definido y no es lo que se vio el otro día. Más allá del sistema. Ante el Oviedo estuvimos atenazados en partes del partido en el que no pasaba nada. Queríamos ser más verticales con dos delanteros y no lo conseguimos. Tras el gol y la roja fue otro partido, con uno menos lo intentó con más corazón que cabeza. No hay ningún titular, solo el escudo. Todos están preparados para empezar con un equipo y terminar con uno mejor, algo que la plantilla te permite”.

Continuó extendiendo sus argumentos: "Estamos buscando el camino, no que tengamos ya una idea definida. Con lo anterior no nos llegaba. El entrenador no puede pedir tiempo, estamos para ser eficaces y prácticos. Sólo puedo hablar de dos partidos. Debemos ser un equipo dinámico, con posesión pero para progresar, rápidos en transiciones ofensivas y defensivas. Moverse rápido. Saber manejar todo eso y el nivel emocional. Es importante una idea de juego y sobre todo ganar. Los partidos tienen que empezar con 11 guerreros y acabar con 11 guerreros. Y contar con una mentalidad de que podemos remontar aunque estemos con uno menos y perdiendo. Porque es lo que nos vamos a encontrar. Saber defender en agonía y atacar con estrés y tensión. Sólo nos vale ganar. Todo lo demás es ser populista. Lo vamos a luchar. Nos vamos a dejar la vida y el alma”.

Vuelta de jugadores

"Están todos exceptuando a Escassi y la baja de Esteban. Hemos tenido que controlar el tema de la carga con Genaro, Pablo y Juande, pero van a estar en convocatoria. Mañana es el último entreno y los tendré a casi todos, si puedo llevar a 23 llevaré a 23. Todas las decisiones serán técnicas, nada disciplinario ni similar. En el día a día veo que ellos quieren. La palabra rendirse no está en nuestro diccionario, poco que decir y mucho que hacer. A fecha de hoy, en estas dos semanas, tenemos que mejorar muchísimas cosas y hábitos de trabajo en el día a día para buscar la excelencia. Tenemos que ser uno de los tres o cuatro mejores equipos de la categoría”.