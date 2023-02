Kike Pérez estuvo informado por línea interna de los movimientos del Málaga CF

Kike Pérez aterrizó de forma oficial en Martiricos tras rescindir su relación con el Cádiz, sin embargo era inevitable conocer si tuvo voz y voto en las últimas tomas de decisiones que se realizaron en el Málaga CF. Estas son la llegada de Pellicer, quien tiene contrato para lo que resta de temporada y una más, y la renovación de Funes; produciéndose ambas a sabiendas de la salida de Manolo Gaspar de la entidad blanquiazul, a lo que el director general respondió: "José María me lo comunicó, como no estaba aquí y eso... lo debes aceptar, porque no tenia juicio de valor para tomar una decisión". Por eso, dejó claro que su trabajo arrancó a partir del lunes: "No tomé decisiones antes de llegar, pero por deferencia. La relación desde el primer momento y el gran compromiso de José María fueron clave para que llegase. Vio desde el primer momento que tenia ganas de venir y me mostró su confianza desde que nos reunimos".

Respecto a la renovación del técnico del filial, fue claro: "José María me comentó lo de Funes, era consciente. Es una decisión acertadísima, porque hizo playoff las dos temporadas pasadas y ahora va quinto. La continuidad y normalidad en los filiales me parece una decisión acertadísima". Mientras que confirmó que todavía no se han sentado a ver quién podría sustituir a Manolo Gaspar: "Han llegado muchos ofrecimientos, pero no hemos tenido tiempo ni siquiera de mirar si alguien de la casa puede ocupar el puesto. Los de la casa siempre somos muy buena opción y más jugadores emblemáticos (refiriéndose a Duda)".

Acto seguido, confirmó que de momento él mismo se encargará de dicha área: "El tema del director deportivo estamos en la búsqueda del mismo, provisionalmente lo haré yo. Capote seguirá en la dirección técnica. No me gusta hablar de prioridades, porque lo primero es el partido ante el Albacete, pero intentáremos hacerlo lo más rápido posible de forma interna". Eso sí, su función es la siguiente: "Vengo a desempeñar las funciones de la dirección general, la gestión integral de todas las áreas. Lo que estoy viendo en el aterrizaje es gente muy formada, capacitada y profesional. Voy a poner mi granito de arena en todas las áreas para ordenar lo que haya que ordenar y mejorar lo que haya que mejorar".

"Un director general es lo único que conozco porque llevo toda la vida haciendo esto. En decisiones drásticas o estratégicas se lo tengo que comentar a José María porque es quien vela por ese control final. Quiero lo mejor para el Málaga, es un trabajo en equipo con la dirección y José María", sentenció.