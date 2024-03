Pellicer pide tranquillidad con Manu Molina: "Pensamos que será poco"

El Málaga CF logró encadenar la tercera victoria consecutiva y la quinta en seis partidos en un duelo sumamente exigente ante la UD Ibiza en La Rosaleda y sigue con su buena racha particular, pero con una mala noticia que es la lesión de Manu Molina que se ha marchado lesionado en el hemisferio de la segunda parte con claros gestos de dolor y sin quitarse las manos de la cara como muestra de desolación por volver a lo mismo después de los problemas físicos de los últimos meses desde su llegada a la Costa del Sol.

Sergio Pellicer tuvo unas palabras sobre lo sucedido con el centrocampista en los últimos 45 minutos de encuentro al ser uno de los jugadores en mejor estado de forma de los últimos meses: "Lo de Manu Molina pensamos que será poco, pero se ha retirado con molestias en el aductor y habrá que verlo".

El futbolista se someterá a pruebas diagnósticas en los próximos días para estudiar el alcance de la dolencia, pero Sergio Pellicer abrió las puertas a todos los escenarios posibles, incluso a que no pueda estar en algunos de los próximos compromisos ligueros de la entidad de la Costa del Sol: "Es cierto que ha notado una sobrecarga y está pendiente de evolución. Esperemos que no sea grave. Parece una sobrecarga. Es uno de los que mejor está jugando últimamente. A lo mejor tiene que aparecer uno de los invisibles que ahora mismo no está jugando, pero esperemos que lo suyo sea poco".

En los minutos restantes del encuentro ante la UD Ibiza de Guillermo Fernández Romo, fue Juanpe quien ocupó su posición en el terreno de juego y es una opción bastante viable de cara al resto de encuentros en el caso de que los problemas musculares de Manu Molina sean de mayor alcance.