El Málaga los presenta a pares

Cerró el Málaga su ciclo de presentaciones con Rajko Brezancic y Axel Werner, que compartieron escenario y focos en su puesta de largo como blanquiazules. Ambos futbolistas aparecieron junto a José Luis Pérez Caminero, director deportivo del club de La Rosaleda.

Comenzó hablando Werner, mucho más locuaz y que pese a su juventud demostró un gran uso del discurso institucional: "Buenas tardes primero que nada. Elegí Málaga por varias razones. Primero por el club, por la envergadura de la institución; en segundo lugar, por la situación en la que se encuentra, con objetivos importantes, considero yo. Y luego por una inclinación personal de seguir aquí en España, por un nuevo desafío que me tiene muy motivado y con muchas ganas".

Brezancic se defiende perfectamente en español, con limitaciones lógicas, pero dejando claro que sabe lo que quiere y lo que espera: "Es un club grande, vengo con mucho cariño, a trabajar como siempre. Quiero ayudar a mis compañeros para que esta ciudad esté en Primera División".

Siguió el balcánico expresando cómo se ha sentido en sus primeros días en Málaga, donde ya han tomado contacto con el grupo y el entrenador: "Aquí se trabaja duro. De momento, poco problema. Lo he entrenado todo. De momento he hablado poco con el entrenador, más con los compañeros".

Prosiguió su línea Werner: "Recién hace dos días que llegamos pero se percibe que hay una gran competencia en el grupo, algo que sin duda se ve plasmado en la tabla y en el momento del equipo. Los que llegamos en el mercado de invierno venimos a ayudar para que cada semana salga el mejor once".

El joven cancerbero llega con expectativas altas: "Mis expectativas y objetivos son los más altos. Venimos a un club y a un grupo que está armado, pero siempre tiene la aspiración de crecer más y lograr mejor una posición y mejor rendimiento. Estamos en una posición óptima. Venimos a sumar".

Y donde se vio al mejor Brezancic fue al tomar su turno para responder a la misma pregunta: "Yo digo igual que Axel". Soltó con toda la guasa del mundo, desatando las risas en la sala de prensa Juan Cortés del estadio de La Rosaleda.

Al defensa se le pidió alguna clave acerca de cómo se construye un ascenso. Él, que el año pasado subió a Primera con el Huesca, dijo esto: "Primero son 42 partidos, son muchos. En esta Segunda hay que mirar adelante y ganar en casa. Como hicimos en Huesca. Necesitamos ganar el siguiente".

Muñiz quería un portero de garantías si salía Andrés Prieto. Pero quería que fuese mejor que los de la cantera y que aceptase su rol de tercero en discordia. Werner no entiende de otra cosa que no sea competir: "Nadie me dijo nada, vengo con las aspirtaciones más altas. Entrenamiento tras entrenamiento, las posiciones y los puestos nos los ganamos los jugadores. Más allá de lo que te puedan decir en un primer momento, uno va a intentar lograr la mayor importancia en el equipo. Es mi finalidad, la de Rajko y la de todos los que estamos en el plantel".