El Sporting llegará con mucho menos de descanso

El Sporting de Gijón, próximo rival blanquiazul este domingo 9 de enero (18:15 horas), llegará con bastante menos descanso que el Málaga CF a la cita. El cuadro asturiano compite este jueves en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante el Villarreal, 72 horas antes del encuentro ante el conjunto blanquiazul.

Además no llega Sporting en su mejor forma pese a arrancar la competición como uno de los favoritos al ascenso tras ganar cinco de las primeras siete jornadas. Tras el empate del pasado domingo en El Molinón ante el Lugo (1-1), suman tan sólo un triunfo en sus últimos 12 partidos. De los últimos 36 puntos, los asturianos solo han sumado siete. Pese a esto suman 28 puntos, dos menos que los blanquiazules.

Sobre esto, en una dinámica que puede recordar a la malaguista por lo irregular, el veterano Babin reflexiona: "No puede ser todo malo ahora, cuando hace dos meses éramos líderes. Últimamente veo, leo y escucho cosas que no considero justas. No se puede tirar por la borda todo el proceso que llevamos este tiempo. Este es un proyecto de presente y de futuro y creo que hay material para estar donde todos queremos estar, pero es un proceso que lleva su tiempo".

Es de esperar que el Sporting actúe con algunos de sus menos habitulaes ante el Villarreal y centre sus esfuerzos en recuperar el buen camino en la competición doméstica. En cualquier caso, menos descanso para las piernas asturianas que llegarán el domingo a La Rosaleda como si de una final se tratara.