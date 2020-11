Ramón Enríquez, en el Once de Bronce de Fútbol Draft

Ya se conocieron los distintos once de Fútbol Draft, que cada temporada reconoce a los talentos más jóvenes del balompié español. En esta ocasión sigue habiendo protagonistas malagueños y malaguistas puesto que Ramón Enríquez, jugador del Málaga, fue incluido en el tercer equipo ideal mientras que Brahim Díaz (cedido por el Real Madrid al AC Milan) entró en el de plata.

"En Futbol Draft, organismo formado por miembros de todas las instituciones del Futbol Español (RFEF, La Liga, AFE, CSD y AEAF) estamos muy contentos porque, pese al drama de la pandemia, hemos conseguido culminar con el objetivo último de Futbol Draft desde hace ya 15 años, que es resaltar la necesidad del trabajo de cantera en los equipos de fútbol españoles y otorgar los premios de nuestra edición más compleja. Si en 2006 cuando se crearon estos premios eran muy necesarios hoy no solo siguen vigentes sino que su filosofía es aún más actual y necesaria", afirmó Javier Lasagabaster, director del organismo.

"El fútbol femenino y masculino, sufren y van a sufrir los efectos de este drama mundial y tener el foco en la cantera y en la gente joven estamos seguros que es la mejor estrategia para la salud de nuestro fútbol", apuntó.

Al Comité Técnico, además de Lasagabaster, asistieron Francis Hernández (coordinador de Selecciones Nacionales RFEF), Luis de la Fuente (seleccionador sub 21), Santi Denia (seleccionador sub 19), Pablo Amo (seleccionador sub 18), David Gordo (seleccionador sub 17), Julen Guerrero (seleccionador sub 16), Pedro López (seleccionador femenino sub 19), Ricardo Resta y Raúl Ojeda (LaLiga), José María Movilla (director de Relaciones Institucionales AFE), Nacho Silván (experto en fútbol de cantera), Aritz Gabilondo (experto en fútbol de cantera) y Ana Rosell (experta en fútbol femenino).

Once de Oro de Fútbol Draft masculino

Iñaki Peña (Barcelona); Pedro Porro (Sporting Lisboa), Hugo Guillamón (Valencia), Eric García (Manchester City), Fran García (Rayo Vallecano), Ferrán Torres (Manchester City), Martín Zubimendi (Real Sociedad), Fran Beltrán (Celta), Bryan Gil (Eibar), Pedri González (Barcelona) y Ansu Fati (Barcelona)

Once de Plata de Fútbol Draft masculino

Arnau Tenas (Barcelona), Alejandro Pozo (Eibar), Daniel Vivián (Mirandés), Jorge Cuenca (Almería), Manu Sánchez (Atlético de Madrid), Brahim Díaz (Milan), Pol Lozano (Espanyol), Manu Morlanes (Almería), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Roberto López (Real Sociedad) y Andrés Martín (Rayo Vallecano)

Once de Bronce de Fútbol Draft masculino

Miguel Ángel Morro (Rayo Vallecano), Víctor Gómez (Espanyol), Juan Berrocal (Mirandés), Enrique Clemente (UD Logroñés), Pablo García (Sporting Gijón), Borja Sáinz (Alavés), Ramón Enríquez (Málaga), Oihan Sancet (Athletic), Sergio Gómez (Huesca), Riqui Puig (Barcelona) y Hugo Duro (Real Madrid Castilla)

Once de Oro de Fútbol Draft femenino

Misa Rodríguez (Real Madrid), Ona Batlle (Manchester United), Cristina Cubedo (Valencia), Laia Aleixandri (Atlético de Madrid), Nuria Rábano (Real Sociedad), Ane Azkona (Athletic), Patri Guijarro (Barcelona), Aitana Bonmatí (Barcelona), Athenea del Castillo (Deportivo Abanca), Maite Oroz (Real Madrid) y Lucía García (Athletic)