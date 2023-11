Ramón Enríquez, brote verde en el Málaga

El Málaga se ejercitó con vistas al partido contra el Atlético Sanluqueño. La gran noticia fue que Ramón Enríquez completó gran parte de la sesión con sus compañeros. La novedad fue ver a Izan Merino ya de regreso tras su paso por el Mundial sub 17 con España. Eso sí, no solo aún no recupera a Juanpe, Juande y Sangalli sino que se suma Nelson. Haitam sigue con reposo domiciliario. En el vídeo superior se puede ver un tramo de entrenamiento.