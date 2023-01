Ramón Enríquez, una buena noticia

El Málaga volvió al trabajo este domingo para mascullar la decepción del empate ante el Burgos el día previo. "Si nadie dice lo contrario", decía en la víspera Pepe Mel, dirigiría el madrileño el entrenamiento, como así fue.

Los titulares ante el Burgos CF estuvieron en el gimnasio; los suplentes y no convocados, en el Anexo. Allí se ejercitaron con normalidad el resto de jugadores que no estuvieron en el once inicial de Mel. Con numeración superior al ‘25’, se empleó a las órdenes del técnico Loren Zúñiga; Cristian, Andrés Caro y Rafa bajaron para jugar con el Atlético Malagueño en Tercera Federación, en una victoria ante el Torredonjimeno (4-2) que le hace subir en la clasificación.

La buena noticia en la sesión fue la reincorporación progresiva al grupo de Ramón después de sus problemas en el aductor, recurrentes en los últimos tiempos, mientras Genaro y Escassi, más los canteranos Víctor Olmo, Moussa y Haitam, continúan con sus respectivos procesos de recuperación al margen del plantel. El meta juvenil Izan Coulibaly estuvo con el primer equipo.

El Málaga CF tendrá jornada de descanso este lunes. El martes, a las 18:00 horas, vuelta al trabajo en el anexo de La Rosaleda. Como en la anterior semana, Pepe Mel quiere que sus jugadores se acostumbren a trabajar a la hora del partido del fin de semana (18:30 horas en Gijón el próximo domingo).