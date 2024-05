Real Madrid Castilla - Málaga: Último trámite en el Di Stéfano

Último trámite para el Málaga, aunque con algún premio todavía en juego. Visita al Real Madrid Castilla, que no tiene más objetivo que el de terminar la temporada lo mejor posible. Para los de Sergio Pellicer está casi todo dicho también, pero hay una posibilidad de concluir la fase regular en la tercera posición si el Ibiza pincha en el campo del Recreativo de Huelva.

Se juega en horario unificado esta jornada 38, con el Málaga en el Alfredo Di Stéfano tratando de sumar tangibles e intangibles antes del play off de ascenso. Pellicer quiere ganar porque alcanzar los 70 puntos reforzaría su trabajo y el relato de la temporada aunque sea cuarto. También por confirmar que lo del Antequera no fue un espejismo y que se llega a la primera eliminatoria con flow. Luego se mirará de reojo a Huelva. Si el Ibiza pierde o empata, a los blanquiazules les bastará con un punto para garantizarse el factor cancha y el desempate. No es poca cosa.

La semana ha sido verdaderamente tranquila en el Málaga. A pesar de que cinco jugadores pasaron un breve capítulo vírico, ninguna alarma ha saltado. Es lo que tiene vencer y convencer, que sana las heridas y aplaca el ambiente. En esta tesitura, la consigna blanquiazul es no defraudar en Madrid ante un Castilla con la flechita roja.

El Castilla no se juega nada

Los de Raúl González Blanco han deambulado por la zona media todo el curso pese a la calidad de gran parte de su plantilla. A falta de pocas jornadas, hasta se pusieron a tiro de la zona de descenso. A raíz de ahí, una reacción firme con 13 puntos de 15 le sitúan en la noveda plaza. Querrán agradar en su despedida y ante su gente. Son chicos que saben que la mayoría no cabe más arriba y que ante el Málaga no es mal escaparate para futuros interesados.

En el Málaga, Pellicer tendrá que tomar decisiones que pueden resultar importantes. Para empezar, con los dos apercibidos (Víctor García y Galilea). Luego, con alguno de los tocados (dice que los tiene pero no añade nombres). En la última parada antes del play off, hay quien piensa que toca sacar un once que se parezca al de la eliminatoria.

Posible once en el Di Stéfano

Salvo que quiera inventar –que no sería la primera vez– o tratar de enchufar a alguien, lo natural sería repetir el once que sacó frente al Antequera variando el lateral izquierdo con Dani Sánchez de titular y Víctor protegido de una posible quinta amarilla. Pero con el técnico de Nules eso es imposible advinarlo.