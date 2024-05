David Larrubia, MVP de la jornada en Primera RFEF

Ha tenido que esperar hasta la jornada 37 David Larrubia para quitarse de encima una pesada losa y brillar en esta Primera RFEF con la camiseta del Málaga y el dorsal 10 a la espalda. Se lleva el galardón del MVP de la penúltima fecha por su enorme actuación ante el Antequera, donde marcó un gol, dio un asistencia y anduvo cerca de hacer un par de tantos más. Un encuentro brillante y completo en el que los blanquiazules se llevaron los tres puntos.

El centrocampista malagueño llevaba un curso complicado en el que tan sólo había marcado un gol y fue ante el Mérida en el Romano, el campo donde pasó toda la temporada anterior fogueándose. Larrubia espera que haya sido el arranque para unos play off en los que sueña con culminar el ascenso a Segunda División, la categoría en la debutó con el primer equipo hace unos años.

El día más feliz de su vida

"Ha tardado bastante en llegar, más de lo que esperaba. La gente que me conoce sabe lo que he trabajado para esto. Es de los días más felices de mi vida, espero que me sirva de impulso para el play off", explicaba Larrubia en la sala de prensa al término de dicho partido ante el Antequera.

"Estamos de acuerdo que era el último partido en casa antes del play off, era importante dar una buena imagen en La Rosaleda, recuperar ese ambiente. Buena victoria, portería a cero y nos viene bien este partido", insistía el futbolista malagueño, que terminaba así: "Soy un futbolista que nunca deja de intentarlo, aunque me salgan mal las cosas, un cambio de chip. Antes del gol he cometido errores tontos, como lo que venia haciendo. A partir del gol he cogido confianza. He podido desbordar, lo que me dice el míster. En el entrenamiento lo hago bien. Seguir trabajando".