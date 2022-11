Real Zaragoza - Málaga CF: Hora de pescar en aguas revueltas (21:00)

Se acaba el tiempo y parece que las ideas también. El Málaga CF, ese "equipazo" catalogado por algunos, afronta su primera final en noviembre. El inconveniente es que las malas noticias no dan respiro por la entidad de Martiricos. Se confirma que no viajarán los lesionados Ramón Enríquez, Dani Lorenzo, Andrés Caro y Alfred N'Diaye. Además de Álex Gallar, quien Pepe Mel prefiere que esté en estos difíciles momentos junto a su familia. El conjunto blanquiazul viaja de nuevo a cuadros a una plaza complicada de torear, como es La Romareda, para medirse a un Real Zaragoza que llega quizás bastante más tocado que los malagueños. El combinado maño llega a la cita con el reciente cambio de entrenador, Fran Escribá cogió las riendas, y sumado a la eliminación copera ante el Diocesano, equipo de Segunda Federativa, las aguas no están mucho más tranquilas por el municipio aragonés.

Viendo el panorama del siguiente rival de los blanquiazules, la situación parece incluso buena en Martiricos, ya que el equipo continua en Copa del Rey a pesar de haber tenido que requerir de la suerte en los penaltis. Partido crucial sin duda para dos equipos que están en la parte baja de la clasificación, los malagueños cierran la tabla y los maños se alojan en la decimosexta posición tras dos derrotas consecutivas. El conjunto de Escribá necesita ganar si no quiere pisar la zona de descenso al final de la decimosexta jornada de la Liga Smartbank, ya que una victoria del Lugo o Mirandés podrían superar o igualar respectivamente los 16 puntos de los zaragozanos.

Por su parte, el Málaga CF necesita los tres puntos, todo lo que no sea ganar sería acercarse a una posible debacle institucional antes del ansiado mercado de invierno. Eso sí, antes de pensar en fichajes se debe conquistar La Romareda para sumar un más tres en el casillero más que necesario. Los blanquiazules no ganan desde la victoria agónica, casi con remontada del rival, ante el Lugo en La Rosaleda hace cinco jornadas ya, casi un mes sin ganar si no se cuenta la Copa del Rey. Ojalá esa victoria en Santa Eulalia sea el punto de inflexión para cambiar la racha negativa del conjunto costasoleño.

La parte positiva para Pepe Mel es que visitan un campo que suele ser señal de buenas alegrías para el conjunto boquerón, pues no cae derrotado desde 2010 en Zaragoza, es decir, no cae desde hace 12 años en La Romareda. De hecho, sus últimas siete visitas a territorio aragonés se saldaron con tres empates y cuatro victorias. Esperemos que las malas noticias den un respiro al conjunto de Martiricos al menos durante las dos horas de encuentro y se pueda ver, por ejemplo, al Rubén Castro que la afición desea siendo él mismo, siendo partícipe de estos tres puntos vitales. Sobre todo ahora que los locales no podrán contar con su guardameta titular, Cristian Álvarez, por lesión y Escribá duda por apostar por Álvaro Ratón o Daniel Rebollo.

La novedad en el duelo entre estos dos históricos la pondrá el colegiado palmesano Mateo Busquets Ferrer, quien a sus 28 años vive su primera temporada en la Segunda División. El encargado de poner paz sobre el césped de La Romareda dirigirá su octavo encuentro liguero en esta nueva aventura, siendo su promedio de tarjetas casi de seis por partido. De momento, mostró 41 amarillas y tres rojas, además en cuatro ocasiones ganaron los locales y en tres se firmaron las tablas. Ninguna victoria de los visitantes.

También dirigió un encuentro copero esta campaña, la única victoria visitante con él sobre el césped. Esperemos que se rompa esa estadística contra el Málaga, a quien todavía no le dirigió ningún encuentro. Si lo hizo al Zaragoza, aunque cayó ante el Racing de Santander por 1-0 en la jornada 10. El colegiado balear expulsó en dicho encuentro al hijo del entrenador Simeone, Giuliano, con doble amarilla en la primera parte. Veremos cómo se estrena ante el conjunto blanquiazul en un campo que suele ser señal de éxitos y alegrías para el conjunto de Martiricos.