Pepe Mel: "Estamos en un momento donde las cosas no están a favor nuestra"

Pepe Mel compareció antes de viajar a Zaragoza, donde su equipo visitará La Romareda está decimosexta jornada de la Liga SmartBank ante el Real Zaragoza y a pesar de las adversidades se mostró confiado en su plantilla: "Si he estado mucho tiempo en los equipos: 6 temporadas en el Real Betis, 4 en las Palmas y las mismas en el Rayo es poque soy sincero y un hombre de club. Si pensara que el Málaga no tiene argumentos para salir hubiera presentado mi dimisión. Voy a trabajar con todo lo que sé para salir de aquí. La junta del Málaga viajó ilusionada a Sevilla para traerme". De hecho, el madrileño aprovechó la comparecencia para confirmar que algo a cambiado: "En Cartagena tuvimos mala suerte y en Oviedo todo salió en contra. Sin embargo, la primera vez que tuve suerte estando aquí fue en Ibiza. Ya es algo importante".

Un Málaga que viaja a una plaza donde no pierde desde hace 12 años (2010), aunque en esta ocasión saltará al césped con dos bajas importantes (Ramón y N'Diaye): "No se plantea cambiar el planteamiento, los que están lo pueden hacer perfectamente. En mi cabeza Ramón era importante para Zaragoza y se lesionó en Ibiza, estamos en un momento donde las cosas no están a favor nuestra. Alfred es importante, aunque si me permiten el chascarrillo, pero los dos partidos que gano el Málaga no estaba él".

Sobre el próximo rival, Mel se muestra respetuoso: "El Real Zaragoza es un histórico, un club que tiene copas del rey, laureado y que tuvo alineaciones que los que nos gusta el futbol nos sabemos de memoria. Es un buen espejo donde mirarnos e intentar hacer raíces para que este equipo no tenga vaivenes y se fortalezca". Dos conjuntos que llegan en horas bajas y según el técnico blanquiazul eso es un claro ejemplo de la dificultad de la categoría: "Este partido es un ejemplo de lo que es la Segunda División, una competición muy dura, donde cuesta mucho salir de ella y los equipos tenemos un nivel bastante parejo. En este caso, nosotros tenemos que ganar los tres puntos por la situación que llevamos y el Real Zaragoza es un equipo que conocemos bien. Con Fran Escribá me enfrentado alguna vez y se lo que piensa y quiere de sus equipos. Vamos a encontrar a un rival ordenado y juntito que intentaremos desarbolar con diferentes situaciones que hemos trabajado".

Un cambio de entrenador que tira por tierra el trabajo previo del equipo de analistas del club de Martiricos: "Todo el trabajo de scouting que tenemos sirve de poco, solo contamos con los escasos videos del partido de Copa del Rey. Me centrado en cosas que debemos tener claras, tengo la idea clara de lo que van a intentar hacer y lo más importante es la respuesta de los jugadores en el campo". Eso sí, el técnico madrileño se muestra optimista y espera que la suerte le sonría por fin: "El equipo hace partidos a un buen nivel. En ciertos partidos donde fuimos superiores el rival no cometía esos errores o nos daba esas facilidades dentro su área propia. Son errores individuales que intentas explicar, corregir y trabajar en el campo. Ahora son los futbolistas los que deben estar acertados porque si es cierto que los partidos que hemos perdido uno cero son por errores particulares que nos hacen irnos con cero puntos".

Por último, recalcó que el partido es importante: "Nos tomamos el partido como si fuese de liga, pero seríamos unos inconscientes si no nos diésemos cuenta que las opciones se acaban. Sabemos que el partido es importante porque la posición del Zaragoza en la tabla nos haría acercarnos a los puestos donde queremos estar. Nosotros nos hemos ganado con méritos propios esta situación. El equipo debe llegar a abril con todas las posibilidades". El equipo ya marchó camino a tierras aragonesas.