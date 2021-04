Recio: "Me encantaría volver al Málaga en un futuro y el dinero no sería problema"

Recuerda sus mejores años deportivos Recio, canterano, malagueño y capitán durante un tiempo del Málaga. Lo hace con nostalgia y abriendo la puerta de par en par al equipo de su vida. "Me gustaría volver al Málaga, siempre. Nunca he cerrado ni voy a cerrar la puerta del Málaga porque me encantaría en un futuro volver al club donde creo que he dado mi mejor rendimiento. He pasado allí toda mi vida, tengo unos recuerdos muy bonitos y ojalá pudiera volver en un futuro”, dijo en una entrevista en el programa Minuto 91 de 7TV.

“El dinero no sería un problema. No lo fue cuando me tuve que ir, no lo va a ser si tuviera que volver algún día. Estar en el Málaga para mí conlleva algo más que lo económico. Es un sitio donde soy feliz, la sigo considerando mi casa por todos los años que pasé allí y sabiendo que la situación del club es la que es, muy complicada, y que la dirección deportiva está haciendo un trabajo espectacular para solventar todas las cosas que están haciendo con el poco presupuesto que tienen, pues la verdad que es de alabar. Si algún día tuviera que volver al Málaga, el tema económico no sería ningún problema”, continuó.

Eso no significa que sea una cuestión cercana en el tiempo: “Son muchas hipótesis. A día de hoy ni lo he pensado, la verdad. A mí lo que me toca es volver el año que viene a Leganés, pasar estos ocho partidos aquí en el Eibar, que ha sido una temporada dura para mí porque no he jugado nada en todo el año. Volver a Leganés, no sé ellos las expectativas que tienen, no se sabe si van a estar en Primera o Segunda porque el playoff lo van a jugar casi seguro y no se sabe lo que puede pasar. El futuro dirá”.

A sus 30 años, todavía le queda uno de contrato en el Leganés, que le cedió al Éibar esta temporada. “Deportivamente me va regular o mal. He jugado muy poco durante todo el año. Es verdad que cuando llegué, los dos primeros partidos los jugué, tuve la mala suerte de partirme la vértebra en el segundo partido que jugué y desde que volví de la lesión, no he jugado apenas nada. Es una situación difícil porque no había vivido una situación donde jugase tan poco durante un año, pero de todo se aprende”, confesó.

“Se ha complicado. El equipo estaba haciendo una gran temporada en la primera vuelta. Hemos estado casi siempre fuera del descenso, haciendo buena temporada. Pero en estos últimos dos meses el equipo ha pegado un bajón y la dinámica no es buena. Ojalá que podamos revertirla. Quedan ocho partidos y a ver qué es lo que pasa”, contó sobre la situación de los suyos.

Leganés

“Chema Inda me ha llamado dos o tres veces para preguntarme. Cuando me partí la vértebra y estuvo dos meses y pico parado me llamó, luego volvió a llamarme en Navidad y con él sí he podido hablar. No me ha transmitido nada de futuro. Allí todo es una incertidumbre también. Están metidos en puestos de playoff, las dos primeras posiciones se les han quedado casi imposible y aún no saben sobre qué escenario trabajar para el año que viene, si de Primera o de Segunda. No lo saben aún y en ese sentido no he hablado nada con ellos”.

El Málaga actual

“El trabajo que están haciendo Manolo Gaspar, el administrador judicial y la gente que está dentro de la dirección deportiva es espectacular. Es lo que se necesitaba. Gente que sienta al club, que le duelan las cosas que puedan pasar en el club y que tomen decisiones aunque sean duras. Gente que sufra cuando las cosas van mal y que se alegren de verdad cuando van bien. El resultado se está viendo. Cuando las cosas se hacen bien y con sentido dentro, luego se dan los resultados en el campo”.

Temporada del Málaga

“Espectacular. Es un equipo que no ha hecho pretemporada. Hubo muchas entradas y salidas de jugadores, no pudieron trabajar juntos prácticamente nada. El comienzo fue más dubitativo, pero en cuanto el míster ha dado con la tecla y ha sido capaz de encontrar su base y su juego, están haciendo una temporada muy buena dados los problemas económicos del club, que es el que más problemas tiene de Segunda. Están prácticamente salvados faltando ocho jornadas. La temporada está siendo de notable. Han llegado muchísimos jugadores nuevos y que hayan hecho esta temporada es de admirar. El grupo tiene jugadores que venían de no jugar y tienen mucha hambre. Eso se ve en el campo. Pueden perder o empatar, pero actitud y ganas nunca le faltan al equipo. Ojalá dentro de uno o dos años, si se puede estar menos ahogado con el límite salarial, se pueda hacer un proyecto para intentar estar entre los seis primeros y acabar ascendiendo. Es lo que debería ser por ciudad, por afición, por club. Ojalá en poco tiempo el Málaga esté donde se merece. Hay que olvidar el pasado y centrarse en un futuro que ojalá sea bonito”.

Pellicer

“Se merece la renovación. Su trabajo es de alabar y está haciendo un trabajo muy bueno. En el caso de que sea renovado, sería merecido. Se lo ha ganado. Creo que la dirección deportiva lo sabe. Tanto Manolo como Pellicer están haciendo un trabajo espectacular”.

Su salida del Málaga

“El tema económico no fue un problema cuando me tuve que ir. Venía de una temporada muy dura, la peor, que fue la del descenso. Cuando llega Muñiz retomo la felicidad, la confianza, tuve una conversación con él una semana antes de empezar la Liga y en esa charla me transmitió una confianza que es la que yo quería. Hablamos las cosas de tú a tú y salí de allí convencido de que podía hacer un año bueno y se podían hacer cosas muy bonitas con el Málaga. Jugué los dos primeros partidos contra el Lugo y en casa contra el Alcorcón. Ganamos los dos y el último día del mercado me llamó Caminero, que el Leganés pagaba dos millones de euros, el Alavés también estaba interesado pero el que más dinero ponía era el Leganés y él me dice que esos dos millones de euros, si yo me voy podía inscribir a los cuatro o cinco jugadores que hasta ese momento no podía inscribir. Hasta última hora le digo que si es capaz yo aguanto hasta la tarde, que si es capaz de conseguir esos dos millones por otro lado, que yo no tenía problema en quedarme. Lo intentó, eso lo agradezco. Ellos no querían que me fuera. Ni la dirección deportiva ni el míster. Muñiz lo que me transmitió es que quería que fuese un jugador importante para ese año. Pero no pudo sacar esos dos millones de ningún lado y tuve que aceptar e irme con todo mi dolor porque a mí no me importaba ni mucho menos haber jugado en Segunda. Ya había jugado siete años en Primera y quería hacer cosas bonitas con el Málaga ese año, que creo que las podíamos haber hecho”.

Descenso muy duro

“Fue la temporada más dura para mí. Es la espinita que tengo clavada de toda mi carrera. Al final cuando uno está en los juveniles o en el filial, su sueño es debutar y hacer carrera en el primer equipo. Tuve la suerte de poder hacerla y lo que no quería que nunca sucediese era descender con el equipo de mi tierra, pero se dio. Fue una temporada muy mala cuando veníamos de años muy buenos. No es que estuviésemos coqueteando varios años con el descenso y al final caes, veníamos de años muy buenos, de quedar en mitad de la tabla e incluso más arriba y se dio un año en donde todo salió mal desde el principio. Cuando se dio un año así, cuando volví con Muñiz el proyecto me parecía muy bueno, venían jugadores que podían ayudar muchísimo en la categoría y tengo guardada todavía esa conversación con el míster y cuando salí creo que le dije ‘Míster, este año vamos a hacer algo muy bonito’. Salí con un convencimiento muy bueno, me transmitió la confianza de que se podían hacer cosas buenas. Jugué los dos primeros partidos, ganamos los dos y me tuve que ir. Fue duro tanto el año del descenso como tener que irme de allí”.

La oportunidad con Pellegrini

“Me acuerdo perfectamente. Fue un sueño. Llevaba desde benjamines o alevines en el Málaga y el sueño es llegar al primer equipo. Después de un partido en Tercera en casa, con Pellegrini en la grada, el entrenador me dijo que al día siguiente iba a entrenar con el primer equipo. En ese momento ilusionado pero sin saber la confianza que me iba a dar. A los tres días, en un partido de Copa, me puso titular. Desde el principio depositó mucha confianza en mí y se lo agradezco mucho. Siempre hay que dar ese primer paso. La temporada se dio bien, jugué 30 partidos en Liga, metí dos goles, había un equipazo. Llegaron en invierno Demichelis, Baptista, Camacho, Maresca… Aun así, seguí jugando y la verdad que es una temporada que la tengo en el recuerdo. Fue mi primer año en Primera División y fue espectacular”.

Sus mejores etapas

“Los dos años de Javi Gracia fueron espectaculares, en el segundo quedamos octavos. El año de Juande Ramos donde luego en invierno se va y sufro la lesión del brazo. En los últimos diez u once partidos con Míchel me dio mucha confianza, me puso titular y pude rendir a buen nivel marcando tres goles en ese final de temporada. Ha habido muchas etapas en el Málaga y casi todas han sido buenas o guardo muy buen recuerdo, menos la última”.