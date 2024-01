Regalos del Sevilla FC en la Cabalgata de Reyes de Málaga

La Cabalgata de Reyes de Málaga incluía carrozas del Málaga CF y del Unicaja, los dos grandes clubes de la capital y la provincia. Sus mascotas, de hecho, SúperBoke y Chicui, hacían buenas migas en los prolegómenos antes de la salida del cortejo. Pero algún paje no hizo bien su trabajo y en otras carrozas de la Cabalgata se lanzaron regalos de otros clubes, alguno no muy querido en Málaga.

Un aficionado malaguista daba testimonio gráfico a través de las redes de que se habían lanzado presentes del Sevilla Fútbol Club en el desfile de las carrozas. "Venir a la cabalgata de Málaga y que me den un regalo del Sevilla... Esto cómo puede ser", decía en redes, al tiempo que su hijo le preguntaba que qué era eso. Y sí, era una guirnalda del equipo de la capital andaluza, con el que ahora la rivalidad está más atenuada por el salto de categoría pero sigue latente. De hecho, en el vestuario malaguista el equipo preferido para el sorteo de Copa del Rey era el duelo ante el vigente campeón de la Europa League. También al lado caían en la cabalgata bolígrafos del Real Madrid entre los regalos.

Afortunadamente, en la cabalgata de Cruz de Humilladero, el día previo, el joven malaguista sí recibió un balón y un cojín del Málaga que le hizo mucha ilusión.

"He entrado en una dimensión y me hace tener más sensible con lo duro que es para mí y mi padre esta situación. No hay nada que más me gustase que arreglarme con él, como hijo y por el Sevilla. Él es muy válido para el Sevilla y si los americanos quieren una solución la buscaríamos porque no queremos ser un Málaga ni un Valencia. Mi padre es uno de los firmantes del pacto y tendría opinión en el pacto si no intentara dinamitarlo e incumplirlo”, decía hace pocas fechas José María del Nido Carrasco, ya presidente del Sevilla Fútbol Club.

Venir a la cabalgata de @malaga y que me den un regalo del Sevilla , holaaaaa??? Esto como puede ser @MalagaCF pic.twitter.com/UAlCfT2zKk — Salva Aranda !!!🎭 (@SalviAranda) January 5, 2024